UniSi inaugura l'anno accademico. Nardini: "Consolideremo collaborazione con ateneo"

Siena: Inaugurazione questa mattina del 782° anno accademico dell’Università di Siena nell’aula magna del rettorato, che ha visto l’intervento dell’immunologo Alberto Mantovani, presidente della Fondazione Humanitas. È stata la prima cerimonia da rettore di Roberto Di Pietra, che ha raccolto il testimone dall’uscente Francesco Frati.



Alla cerimonia ha preso parte anche l’assessora a Università e ricerca Alessandra Nardini che ha colto l’occasione per formulare “i migliori auguri di buon lavoro al professor Di Pietra, nella certezza che la proficua collaborazione tra l’ateneo e la Regione proseguirà e si consoliderà, a partire dalla comune volontà di garantire il diritto allo studio, supportare e valorizzare la ricerca ed il trasferimento tecnologico, fino alle opportunità offerte dal Pnrr come l'ecosistema dell'innovazione THE (Tuscany Health Ecosystem, ndr)”.

Dall’assessora anche un “sincero ringraziamento al professor Francesco Frati per la collaborazione dimostrata in questi mesi di lavoro comune, l’impegno e la passione con cui ha condotto il proprio mandato alla guida dell’Università senese e ha contribuito a rafforzare la sinergia con le altre Istituzioni universitarie e gli enti di ricerca toscani. Il suo contributo è stato prezioso per arrivare ai traguardi raggiunti assieme all’intero sistema dell'università e della ricerca regionale”.

“L’Università di Siena è un autorevole luogo del sapere che qualifica la rete toscana dell’alta formazione, argine all’antiscienza e dunque fondamentale presidio di democrazia. Elementi cardine sulla base dei quali rivolgo i miei auguri a studentesse e studenti e a tutte e tutti coloro che lavorano nell’Ateneo”.