Under 17 Regionale: Kyma Follonica Basket – Pallacanestro Grosseto: 62-35.

Follonica: Una vittoria e due sconfitte per le Under del Follonica Basket nel primo fine settimana del 2025 e la partecipazione degli Aquilotti al 7° Memorial Roberto Vadacca di Cecina. I 2 punti arrivano nel primo pomeriggio di sabato 4 per mano dell'Under 17 Regionale Kyma guidata per l'occasione dal duo Francardi - Rocchiccioli, causa squalifica di Coach Cosimi. Gli azzurri, pur con un partenza a ritmi piuttosto blandi, via via crescono in attenzione e convinzione, prendendo il largo e la vittoria sulla Pallacanestro Grosseto al termine di una gara condotta in completo controllo.

Risultato finale 62-35.

Follonica: Dani 2, Di Vico 2, Capolupo 3, Maccianti 13, Martini 2, Bernardini, Pindo 11, Anselmi 6, Ghinazzi, Ciacci 2, Vichi, Battaglini R. 21. All. Francardi, 1° Ass. All. Rocchiccioli

Under 13: Aiò Pizzeria Follonica Basket – Sei Rose Rosignano: 58-60.





La sconfitta di metà pomeriggio di sabato 4 gennaio arriva invece dall'Under 13 AIÒ Pizzeria per mano del Basket 6 Rose Rosignano al termine di una partita equilibrata fino agli ultimi secondi. Gli azzurrini partono alla grande con il giusto atteggiamento difensivo e buone trame di gioco che fruttano un primo quarto scintillante, chiuso sul 27-11. Gli ospiti però ripartono di gran lena, mentre i nostri perdono sicurezza, Rosignano inizia così a rosicchiare lo svantaggio fino a recuperarlo totalmente e a passare in vantaggio sul finale. Si arriva a 3 secondi dalla fine sotto di 2 punti, time out e rimessa in attacco per Follonica. Sulla rimessa la palla arriva a Filippo Francardi che, pressato, tenta la tripla del sorpasso, ma un intervento energico del difensore ospite, probabilmente al limite del fallo, rende vano l'ultimo tentativo e consegna la vittoria agli ospiti per 58-60.

Follonica: Bargelli 36, Petrini 7, Beliaev 7, Bellaveglia, Buzzichelli, Narducci, Francardi 8, Dessì, Giordano, Zanella. All. Francardi.

Under 14 Regionale: Basket Cecina – Banini Ivano Follonica Basket: 74-57

Partita subito in salita quella di domenica 5 per l’Under 14 Regionale Banini Ivano. Cecina, infatti, parte forte con soluzioni fin troppo semplici concesse dagli azzurri, ma soprattutto rubando diversi palloni con pressione a tutto campo e raddoppi. I padroni di casa raggiungono da subito il vantaggio in doppia cifra e riescono a mantenerlo per quasi tutta la partita, nonostante la nostra reazione che ci ha portato più volte durante la partita ad accorciare lo svantaggio fino a 6/8 punti. Rispetto alla partita di andata è stato molto diverso l’approccio alla partita da parte dei ragazzi di Cecina che sono stati molto più aggressivi, sfruttando anche qualche contatto di troppo concesso dagli arbitri, questo ci ha messo molto in difficoltà, soprattutto perché veniamo da un periodo in cui, fra malattie e assenze varie, i ragazzi di Vichi non sono mai riusciti ad allenarsi con continuità, pagandone l'inevitabile scotto a livello fisico e di intensità. Risultato finale: 74-57.

Follonica: Bischeri, Davitti, Cesarino, Porretti, Benvenuto, Capellupo, Citozi, Bargelli, Beliaev, Francardi. All. Vichi.

Aquilotti Aiò Pizzeria: 7° Trofeo Memorial Roberto Vadacca - Cecina

Durante questo weekend, i nostri Aquilotti AIÒ Pizzeria hanno partecipato al 7° Torneo Memorial Roberto Vadacca, organizzato dagli amici del Basket Cecina. Gli azzurrini di Moreno Rosadoni e Alice Bologna, che in questa occasione si sono presentati con molti bimbi sotto età, sono stati inseriti nel girone B disputando i primi due incontri nella giornata di sabato 4, prima con Bellaria, riuscendo a pareggiare un tempino e chiudendo sul 7-17, e poi con i padroni di casa, che si sono aggiudicati tutti i tempini terminando 6-18. Il giorno dopo, partiti con una carica decisamente più alta, hanno incontrato Volterra, chiudendo sul punteggio di 15-9 e poi, nell' ultima partita, con Donoratico contro cui i nostri bimbi e le nostre bimbe hanno dato davvero il massimo, pareggiando il conto dei tempini con un 12-12, ma lasciando la vittoria a Donoratico ai punti. È sicuramente da sottolineare che i nostri bimbi hanno dato tanto, confrontandosi con gruppi più grandi di loro e più esperti e noi ne siamo molto fieri. Il nostro è un 9° posto che però ci ha regalato delle esperienze formative di crescita che contribuiscono a creare il bagaglio dei giovani cestisti. Del resto, come ci ricorda anche lo slogan del Torneo: "Non c'è sconfitta nel cuore di chi lotta!"