"Una volta c’era..." chiude la rassegna 'Favole e Sogni'

Ultimo appuntamento alla Biblioteca "Italo Calvino" di Castiglione della Pescaia con le fiabe della rassegna "Favole e Sogni".

Castiglione della Pescaia: Sabato 5 aprile, alle 16:00, gli attori del Teatro Studio Grosseto con la regia di Mario Fraschetti porteranno in scena "Una volta c’era...", un racconto liberamente ispirato a “Lo ‘gnorante” di Giamabattista Basile.

Moscione è un ragazzo di campagna che, costretto a lasciare la casa degli zii che dopo averlo adottato gli avevano reso la vita impossibile-, con pochi soldi in tasca intraprende un viaggio alla scoperta del mondo durante il quale incontrerà personaggi straordinari, come Astrivia, gli abitanti del paese di Saettante dove tutti corrono velocissimi, gli abitanti di Rosa dei Venti e gli abitanti di Ascolta Stelle, capaci di ascoltare conversazioni lontane. Durante il viaggio, scopre di essere stato derubato dagli zii dell’eredità lasciatagli dai genitori e, grazie all’aiuto dei nuovi amici, partecipa a una gara di corsa contro il figlio della Regina vincendo una ricompensa in monete d’oro. Alla fine il giovane non tornerà più dagli zii e userà la sua ricchezza per creare un luogo di incontro per viaggiatori.

Un viaggio emozionante che accenderà l'immaginazione coinvolgendo gli spettatori nel racconto e offrendo spunti di riflessione sui temi della fiducia e dell'amicizia.