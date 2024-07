Una passeggiata notturna a Cala Violina alla ricerca dei gechi

L’evento della rassegna “Notti della natura” con il naturalista Giacomo Radi è in programma martedì 23 luglio



Scarlino: Una passeggiata alla scoperta delle bellezze naturali di Cala Violina, unico sito continentale conosciuto con tre delle quattro specie di gechi presenti in Italia. Martedì 23 luglio il naturalista Giacomo Radi, ideatore della rassegna “Le notti della natura” accompagnerà i partecipanti nel percorso del Parco delle costiere che conduce alla famosa cala. Il ritrovo è previsto alle ore 18.45 di fronte al parcheggio di Cala Felice (Puntone, Scarlino): da lì il gruppo partirà alla volta di Cala Violina.





Per partecipare è obbligatoria la prenotazione ai contatti del Parco delle Colline Metallifere: 0566 844247 – 0566 843402 o info@parcocollinemetallifere.it. Inoltre servono una torcia a mano, scarpe da trekking o comunque chiuse con suola non liscia, la cena al sacco e l’acqua, un repellente per gli insetti e abbigliamento comodo. Il rientro è previsto alle ore 23 circa.