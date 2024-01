Salute Una nuova ambulanza per la Croce Rossa 31 gennaio 2024

Grosseto: Si amplia il parco macchine della Croce Rossa di Grosseto con una nuova e moderna ambulanza che sarà inaugurata il prossimo 2 Febbraio alle ore 11,00 in Piazza del Duomo a Grosseto.

Il nuovo mezzo, un Fiat Ducato allestito con le più innovative apparecchiature elettromedicali ed uno schermo per l’intrattenimento dei pazienti pediatrici, è stato acquistato grazie alla preziosa opera quotidiana dei volontari ed al contributo economico di Banca Tema. Grazie inoltre all’Azienda Usl Toscana Sud Est è stato possibile equipaggiare la nuova macchina di una moderna barella elettrica bariatrica che renderà più agevole il trasporto dei pazienti ed il lavoro degli operatori. La cerimonia di benedizione della nuova ambulanza sarà officiata da Monsignor Franco Cencioni alla presenza del Sindaco di Grosseto e del presidente di Banca Tema insieme agli operatori di CRI Grosseto ed il loro presidente Hubert Corsi. “Ringrazio di cuore – scrive Corsi – i nostri ragazzi che operano ogni giorno al servizio dell’Associazione oltre a Banca Tema ed Azienda Usl Sud Est per il loro prezioso contributo che consentirà alla cittadinanza grossetana di avere a disposizione un nuovo ed efficiente mezzo di soccorso”.

