Una giornata per Gaza

Il Laboratorio per la Pace di Orbetello, sabato 13 aprile presso la Polisportiva di Orbetello Scalo, promuove una giornata di pace e solidarietà a sostegno della popolazione martoriata di Gaza.

Orbetello: L’iniziativa si inserisce nel contesto delle numerose mobilitazioni politiche e sociali che, in questi giorni, attraversano il nostro Paese sotto il titolo “100% Gaza”. In questa giornata vogliamo ribadire con forza l’importanza delle relazioni umane, il bisogno urgente di pace, e il rifiuto della guerra, costruendo ponti sociali tra gli individui. Crediamo in un mondo dove l’umanità sia un diritto universale, da difendere e coltivare in ogni territorio e in ogni Paese. La popolazione di Gaza non deve essere lasciata sola. Per questo, insieme a tantissime realtà politiche e sociali, abbiamo deciso di aderire a questa giornata.

Perché crediamo che la politica, quella vera, sia la capacità di costruire una società più giusta, più libera e, soprattutto, più umana.