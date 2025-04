Attualità Argentario: Entreranno in funzione nel prossimo fine settimana le zone a traffico limitato “Pilarella” e “Corso Umberto I” a Porto S. Stefano 17 aprile 2025

Dal prossimo fine settimana e per le festività entrano in vigore le ZTL Pilarella, Corso e Porto di Porto Ercole Monte Argentario: Entreranno in funzione nel prossimo fine settimana le zone a traffico limitato “Pilarella” e “Corso Umberto I” a Porto S.Stefano, “Porto” a Porto Ercole. Con l'approssimarsi delle festività pasquali e dei ponti del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno in occasione dei quali si prevede maggior afflusso turistico sul territorio l’amministrazione comunale ha ritenuto necessario adottare questo provvedimento per garantire la percorribilità ed una migliore fruibilità del centro abitato da parte di turisti e residenti. Nel dettaglio le due ordinanze emesse dalla Polizia Municipale dispongono: ZTL “Corso Umberto I” di Porto Santo Stefano (Varco 1 e 2) attiva dal 19 aprile e fino al 2 giugno compreso nella fascia oraria dalle ore 18,00 alle ore 02,00, l’accesso sarà consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati per i rispettivi varchi. ZTL “Pilarella” di Porto Santo Stefano, (Varco 1 e 2) sarà attiva dalle ore 12,00 alle ore 22,00 dei seguenti giorni: 19-20-21-24-25-26-27-30 Aprile 1-3-4-10-11-17-18-24-25-31 Maggio 1-2 Giugno L’accesso alla Pilarella sarà consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati per i rispettivi varchi. A partire dal 18 Aprile a Porto Ercole la ZTL “Porto” (sia Varco 1 che 3)sarà dalle ore 18,00 alle ore 00,00 nei giorni : 18-19-20-21-24-25-26-27-30 aprile 1-2-3-4-10-11-30-31 maggio 1-2 giugno L’accesso a questa ZTL sarà consentito esclusivamente ai veicoli autorizzati per i rispettivi varchi.

