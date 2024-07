Un successo gli Open città di Grosseto di tennis

Grosseto: Ieri al Circolo tennis Cimabue si è tenuto il 4° torneo Open Città di Grosseto. Un evento, realizzato grazie all'impegno dell'assessorato allo Sport e del Circolo tennis Grosseto, che ha visto la partecipazione di tennisti da tutta Italia. “La manifestazione – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore allo Sport, Fabrizio Rossi – rientra tra i principali tornei della Fitp della Toscana, con un montepremi complessivo di 3mila euro”.

Al singolare maschile hanno partecipato ben 85 atleti, mentre per quello femminile si sono sfidate 20 tenniste. “Un successo – sottolineano ancora Vivarelli Colonna e Rossi – in termini di partecipazione, pubblico e gioco espresso. La nostra città si conferma un luogo in cui gli sport sono amati, seguiti e sostenuti. Il tutto sempre nella consapevolezza che ogni disciplina riversa sul territorio divertimento, valori e ricchezza. Ringraziamo il direttivo e il presidente del Circolo tennis Cimabue per l’ottima organizzazione”.



Sono risultati vincitori gli atleti Pietro Cortecci (1°, circolo tennis Siena), Andrea Ricci (2°, circolo tennis Tuscolano di Roma) per i circuiti maschili; Caterina Grego (1^ circolo tennis Reggio Emilia) e Iris Nelli (2^ circolo tennis Mantoflex di Castagneto Carducci) per quelli femminili.