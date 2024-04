Un stagione da incorniciare quella delle giovani della pallamano, targate Solari Grosseto Handball

Grosseto: Emerge sempre di più il bel lavoro svolto dal team per portare questa disciplina sempre più alla ribalta, soprattutto grazie al lavoro dei coach e degli addetti ai lavori che, con innegabile passione, molte volte a discapito della propria vita personale, si dedicano a questo meraviglioso sport con risultati di rilievo, innanzitutto a livello giovanile.



È questo il caso della formazione Under 13 misto che quest'anno è ancora imbattuta dopo 10 partite, con 8 successi e 2 pareggi, e continua ad incantare per concretezza di risultati, spirito di squadra, tasso tecnico, grazie anche al grande lavoro di squadra dei coach Stella Maccari, Stefano Chirone e Massimo Palmieri.

In questo ultimo weekend, ancora una vittoria per i piccoli biancorossi che si impongono per 27 a 17 sui pari età della Medicea, squadra di Poggio a Caiano, già battuta all'andata per 36 a 24.

Certo, il campionato è ancora in corso e si preannunciano partite avvincenti per la corsa al titolo regionale.

Mercoledì infatti ci sarà il derby maremmano con Olimpic Massa Marittima, allo stato l'antagonista più titolato, oltre al Grosseto, per la corsa al titolo 2023-2024.

Ci vorrà tutta la forza, la concentrazione e la coesione possibile per questa che si preannuncia come la partita decisiva dell'anno.

Vi aspettiamo tutti, mercoledì 17 aprile pv, alle 17.30, al palazzetto di via Lago di Varano, in una bella cornice di pubblico, perché ci vorrà tutto il calore e il sostegno dei nostri tifosi a cui i nostri ragazzi vogliono regalare ancora una volta un imperdibile e bellissimo spettacolo di sport.