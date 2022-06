Un questionario sul buon governo del Comune

Tutti i cittadini possono contribuire compilandolo online



Grosseto: Per il 2022 il Comune di Grosseto ha aderito al programma ELoGE (European Label of Governance Excellence), promosso dal Consiglio d’Europa e attuato in Italia da Aiccre (Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa) con la collaborazione di Isig-Istituto di sociologia internazionale di Gorizia (maggiori informazioni sul sito web: https://isig.it/it/eloge/). Nell’ambito di tale iniziativa, i cittadini sono invitati a partecipare attivamente e a contribuire al progetto compilando il breve questionario online disponibile al seguente link: https://it.surveymonkey.com/r/ELoGE_cit_IT

Le risposte al questionario sono anonime e i dati saranno analizzati in forma aggregata nell’ambito del programma in questione.

“Con EloGE l’Amministrazione sceglie di mettersi in gioco, in linea con i principi di trasparenza e partecipazione da sempre promossi nei confronti della cittadinanza – afferma il presidente del Consiglio comunale, Fausto Turbanti -. In questo modo, sarà possibile analizzare i punti di forza e quelli di debolezza, così da avviare azioni mirate per rendere la governance comunale sempre più efficiente. Invito quindi tutti i cittadini a partecipare: l’opinione di tutti sarà preziosa per costruire insieme il Comune del futuro.”

ELoGE è un programma promosso dal Consiglio d’Europa che premia le amministrazioni locali che raggiungono un elevato livello di buona governance democratica, applicando i cosiddetti 12 principi europei nella vita pubblica e nell’operato a livello locale, vale a dire: partecipazione civica, rappresentanza, corretto svolgimento delle elezioni; ricettività; efficienza ed efficacia; apertura e trasparenza; stato di diritto; comportamento etico; competenza e capacità; innovazione e apertura al cambiamento; sostenibilità e visione a lungo termine: solidità nella gestione finanziaria; diritti umani, diversità culturale e coesione sociale; responsabilità. Durante questi mesi, in stretta collaborazione con Isig – Istituto di sociologia internazionale di Gorizia – e con Aiccre, il Comune dovrà compiere un esercizio di autovalutazione e raccogliere dati (attraverso questionari) tra i rappresentanti eletti/amministratori, i dipendenti comunali e i cittadini. Il breve questionario – che garantisce l’anonimità delle risposte - ha lo scopo di delineare una prospettiva più ampia e dettagliata della governance locale. I risultati emersi dall’applicazione di questi strumenti saranno esaminati dalla “Piattaforma nazionale di valutazione”, cioè un comitato di valutazione di esperti identificati da Aiccre.