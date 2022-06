annuncio Attualità Un protocollo d'intesa per la valorizzazione delle produzioni agricole 24 giugno 2022

Redazione Grosseto: La Giunta comunale nel corso della sua ultima riunione, ha approvato il Protocollo d’intesa con le realtà associative del territorio per azioni d’interesse comune di valorizzazione delle produzioni agricole e della partecipazione civica attiva. Il documento, siglato tra l’Amministrazione comunale, la Comunità del cibo e della biodiversità agricola e alimentare della Maremma-Aps e la Cooperativa di comunità della Maremma Le Vie Società Cooperativa–Impresa Sociale, sostituisce, integra e amplia lo schema di Protocollo d’intesa del 2021.

"Essendo il comparto agricolo e agroalimentare un settore fondamentale per lo sviluppo socioeconomico e paesaggistico della nostra comunità, questo accordo è un traguardo che siamo orgogliosi di aver raggiunto – dichiara il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e dell'assessore all'Ambiente Simona Petrucci. Attraverso la tutela e la conservazione di spazi e luoghi, ci auguriamo di tutelare il patrimonio naturale e ambientale del territorio favorendo le produzioni tipiche e di qualità volte ad ottenere successo nell'affermazione dei prodotti locali e nella promozione turistica nelle sue varie articolazioni".





