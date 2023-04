Ambiente Un pomeriggio all'acquario comunale per la Giornata della Terra 21 aprile 2023

Redazione In occasione della Giornata della Terra, sabato 22 aprile, la cooperativa Arcobaleno organizza insieme alla Lega Navale di Follonica un pomeriggio dedicato al mare

Follonica: Sabato pomeriggio, 22 aprile, dalle 15 alle 18 l'acquario comunale di via Zara 6 ospita un nuovo appuntamento legato al bando regionale vinto dal Comune di Follonica con il sostegno delle cooperative Arcobaleno e Melograno. In occasione della Giornata della Terra la cooperativa Arcobaleno organizzerà insieme alla Lega Navale di Follonica un pomeriggio di attività dedicate al mare per bambine, bambini, ragazze e ragazzi a partire dai 5 anni. Per l'occasione alle 15 si terrà un incontro con gli enti bagnanti e alle 16.30 verrà organizzata una lezione sulla tutela del mare. Si tratta di una delle attività di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni, con il progetto del Comune di Follonica. Con questo progetto il Comune di Follonica ha ricevuto un finanziamento regionale di 15 mila euro e adesso è stato strutturato un programma di eventi che coinvolgono gli Scout di Follonica, la Lega Navale, l'acquario comunale, l'associazione “Ci pensiamo noi”, la Vab e la libreria AltriMondi. Il progetto prevede attività di sensibilizzazione verso la cura dell’ambiente, del patrimonio storico e architettonico. I giovani, proprio grazie a questo progetto che ha riscosso l’approvazione regionale, potranno progettare azioni di sensibilizzazione finalizzate al coinvolgimento della comunità, e questo darà loro modo anche di farsi promotori di corretti stili di vita nell’ambito della tutela ambientale. Il binomio vincente del progetto è infatti l’attività fisica all’aperto e la tutela dell’ambiente.

