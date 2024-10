Un nuovo ecografo per la Radiologia interventistica

Grosseto: Nuovo gesto di generosità da parte dell'associazione di volontariato Comitato per la Vita.



Stamattina a Grosseto si è tenuta la cerimonia di consegna di una nuova apparecchiatura ecografica all'UOC di Radiologia interventistica dell'Ospedale Misericordia.

L'apparecchiatura, un ecografo di alta fascia e di ultima generazione corredato di molteplici tecnologie e software altamente sofisticati, permetterà di implementare significativamente sia in termini qualitativi che quantitativi le procedure interventistiche oncologiche come biopsie, esami citologici, drenaggi, stent e ablazioni eco-guidate di tumori e non solo. Tali procedure sono in costante aumento e sono già un fiore all'occhiello dell'UOC di Radiologia interventistica che copre oltre all'Ospedale Misericordia anche gli ospedali provinciali di Orbetello, Massa Marittima, Pitigliano e Castel Del Piano.

Questo apparecchio innovativo è stato presentato dal presidente del Comitato per la Vita, Oreste Menchetti, alla presenza del direttore del presidio ospedaliero, Michele Dentamaro, del direttore dell'UOC di Radiologia interventistica Massimo Pieraccini e di Edoardo Laiolo responsabile dell'Interventistica Oncologica della stessa unità operativa complessa dell'Ospedale di Grosseto.

Si tratta di una donazione particolarmente impegnativa, frutto delle azioni di raccolta fondi promosse negli ultimi mesi dal Comitato per la Vita di Grosseto per un valore che supera i 100 mila euro.

«L'eccellente lavoro svolto dai professionisti della Radiologia interventistica si pregia di un nuovo ecografo che permetterà di garantire maggiori prestazioni efficienti ed efficaci. Grazie a tutti i cittadini che hanno effettuato donazioni al Comitato per la Vita che ringrazio per la costante vicinanza all'ospedale al fine di migliorare i percorsi di diagnosi e cura», dichiara il direttore Michele Dentamaro.

«Ringrazio sentitamente il Comitato per la Vita e il suo Consiglio Direttivo per la sensibilità e generosità dimostrata nel mettere a disposizione della struttura da me diretta questa importante apparecchiatura, che ci consentirà di innalzare ulteriormente il livello delle prestazioni raggiunto», afferma il dottor Massimo Pieraccini

«Ringrazio il comitato per la vita e in particolare il presidente Menchetti e il dottor Dottori che hanno interpretato alla perfezione le necessità della Radiologia interventistica mettendogli a disposizione un’apparecchiatura di grande qualità, dotata di software (Ceus e fusion imaging) che miglioreranno l’accuratezza per tutte le procedure diagnostiche e interventistiche con ecografia», dichiara il dottor Edoardo Laiolo.

«La scelta di destinare alla U.O. di Radiologia interventistica ci è stata segnalata dal nostro consulente scientifico, dr. Dottori, a seguito di ripetuti contatti con il dr. Laiolo - dichiara Oreste Menchetti, presidente del Comitato per la Vita di Grosseto - Il nostro consiglio ha subito accolto questa richiesta. È doveroso puntualizzare che la donazione di questa apparecchiatura, impegnativa per il suo costo di acquisto, è frutto della collaborazione con altri gruppi di volontari di altri comuni della nostra provincia che cooperano con noi da molti anni. Un sincero ringraziamento va pertanto alla Pro Loco di Paganico e di Roccastrada e ai molti volontari e nostri sostenitori di questi comuni, ai componenti dell'associazione "La Vettoraia" di Arcidosso e all'associazione cuochi "Costa d'Argento". Solo unendo queste sinergie si possono conseguire obiettivi di alto valore che realmente possono migliorare l'operatività di delicate attività di alta specializzazione incrementando la qualità del Servizio Sanitario del nostro Ospedale a beneficio di tutta la comunità».