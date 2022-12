Un Natale più buono con la Spesa Sospesa

Per 50 famiglie castiglionesi buoni da 100 euro per fare la spesa offerti da Lions Club Salebrvm in collaborazione con l'associazione Nasdaq di Castiglione della Pescaia. "Un'iniziativa concreta a servizio della nostra comunità" dice il presidente Lions Antonio Alfieri

Castiglione della Pescaia: A Castiglione della Pescaia il Lions Club Salebrvm ha deciso di realizzare una grande iniziativa ancora una volta a servizio della comunità. "In collaborazione con l'associazione NASDAQ - dice il presidente Lions Antonio Alfieri - quest'anno abbiamo pensato di donare 50 buoni di "Spesa Sospesa" del valore di 100 euro ciascuno. Come funziona la Spesa Sospesa? Semplicissimo: per i soli residenti di Castiglione della Pescaia, sarà sufficiente recarsi al supermercato Dipiù e alla cassa richiedere il buono. Poi si va a fare la spesa! Abbiamo pensato a questa iniziativa proprio perché stiamo vivendo anni difficili, anni in cui alla sincera solidarietà va unita anche qualche azione concreta. Per questo invece di doni sicuramente belli ma forse poco utili, abbiamo dato vita alla "Spesa Sospesa". Il Lions Club Castiglione della Pescaia Salebrvm da sempre contribuisce a far crescere la comunità ed è al servizio di tutti i cittadini. In questo momento di festa, è stato bello pensare di poter accendere anche una piccola luce di felicità nelle nostre famiglie!"

Il Lions Club Salebrvm con l’associazione Nasdaq di Castiglione della Pescaia ha fatto molto di più e ha donato un buono speciale di Spesa Sospesa del valore di 500 euro alla RSA di Castiglione della Pescaia