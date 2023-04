Un incontro per il Centro Storico

Grosseto: “Abbiamo pensato di dare vita ad una Giunta straordinaria di ascolto, aperta alle Associazioni di categoria, perché vogliamo fronteggiare insieme la situazione di difficoltà che sta attraversando il Centro Storico. In questi anni abbiamo investito moltissimo sulla sua riqualificazione; l’area è stata resa più pulita e sicura, numerosi edifici hanno ripreso vita e sono stati proposti eventi di carattere storico, artistico e culturale cercando, per quanto possibile, di venire incontro alle esigenze dei cittadini. Ora siamo disposti ad accogliere e a valutare nuove idee per far sì che il Centro Storico porti a compimento la sua fase evolutiva.”



Così il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha introdotto la Giunta straordinaria pensata per affrontare una trasformazione che sta interessando i Centri Storici di tutta Italia, compreso quello della nostra città.

Il Centro Storico è la parte del territorio comunale di più antica formazione ed è sottoposta a particolare tutela per assicurare la conservazione di testimonianze storiche, artistiche e ambientali.

Proprio per questo motivo, nei suoi anni di mandato, l’Amministrazione del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna ha deciso di investire sulla realtà oltre quindici milioni di euro, con l’obiettivo di portare a termine molti risultati tesi alla sua rigenerazione.

La riunione, tesa all’ascolto, ha consentito ai presenti di esporre una serie di proposte che la Giunta analizzerà e farà proprie. Inoltre, durante la sua prossima seduta, la Giunta valuterà l’idea di predisporre un calendario di incontri strutturali per la rigenerazione della zona in questione.