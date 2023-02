Attualità Un incontro in ricordo del dott. Roberto Madonna 5 febbraio 2023

5 febbraio 2023 132

132

Redazione Grosseto: Martedì 7 febbraio alle ore 17:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Grosseto, avrà luogo un incontro "IN RICORDO DEL DOTTOR ROBERTO MADONNA", ad un anno dalla sua scomparsa. L'incontro è organizzato dalla Società Dante Alighieri. «Medico di grande serietà e competenza, con ruoli di responsabilità e due volte Presidente dell'Ordine - lo ricorda la presidente Letizia Stammati -, ha espresso la sua versatile personalità e il suo temperamento vivace nella condivisione della propria esperienza professionale, nell'interesse per la storia del nostro territorio, nella passione verso il teatro, nella pratica della scrittura e della comunicazione, collaborando con la Scuola, con Associazioni culturali, con programmi radiofonici e televisivi».



Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Un incontro in ricordo del dott. Roberto Madonna Un incontro in ricordo del dott. Roberto Madonna 2023-02-05T15:36:00+01:00 149 it Il 7 febbraio nella Sala consiliare del Comune di Grosseto, organizzato dalla Società Dante Alighieri PT1M /media/images/02-07-Madonna-ricordo.jpg /media/images/thumbs/x600-02-07-Madonna-ricordo.jpg Maremma News Grosseto, Sun, 05 Feb 2023 15:36:00 GMT