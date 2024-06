Un fine settimana ricco di eventi a Castiglione della Pescaia, tra cultura, sport e solidarietà

Castiglione della Pescaia: Un nuovo fine settimana ricco di eventi a Castiglione della Pescaia, tra cultura, sport e solidarietà.

Si comincia venerdì 14 giugno con il secondo appuntamento dei "Venerdì in Giallo", la nuova rassegna letteraria dedicata al genere thriller in ricordo del grande attore, doppiatore e conduttore radiofonico italiano Gino Cervi in occasione dei 50 anni dalla scomparsa. Sacha Naspini presenta "Errore 404". L’autore dialoga con Alessio Marchiani, voce e chitarra. Appuntamento alle 18:00 all'Orto dei Frati della Chiesa di San Giovanni Battista.

Sabato e domenica, in occasione delle "Giornate Europee dell'Archeologia 2024", visita guidata alla nuova "Sala delle Domus" del MuVet (ore 11:00). "Nelle stanze del lusso. Le domus di Poggiarello Renzetti" sarà un'occasione per scoprire la storia del quartiere urbano di Poggiarello Renzetti e delle sue straordinarie domus, attraverso anche la presentazione ed il racconto dei nuovi video e filmati accessibili realizzati in collaborazione con DIDA-Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze. Alle 16:00 e alle 17:00, visite guidate a cura dell'Associazione Odysseus 2007 alla Tomba del Diavolino II, nell'Area Archeologica Nazionale di Vetulonia.

Sabato 15 giugno alle 18.00 sul Lungomare di Ponente Via Roma, inaugurazione de "La Ragazza della Spiaggia", la statua donata dal Professor Flavio Melani. Le opere del Maestro saranno esposte presso la Sala Mostre di Via Vittorio Veneto in una mostra personale aperta fino al 30 giugno.

Alle 18:30 "Moda, Danza e Solidarietà", una serata di beneficenza organizzata dal Lions Club Castiglione della Pescaia. Un evento, al tramonto nel suggestivo Piazzale Maristella, finalizzato all'acquisto di una nuova ambulanza da donare alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Castiglione della Pescaia.

Sempre alle 18:30 l'inaugurazione della mostra "Controllo elettronico della felicità" di Giuseppe Linardi, presso la galleria d'arte dell'hotel Lucerna di Castiglione della Pescaia, che sarà visitabile fino al 30 giugno.

Dalle ore 21.00 in Piazzale Maristella "Art Decò con le conchiglie", laboratorio per bambini dai 3 anni che potranno scoprire il fantastico mondo dell'Art Deco utilizzando le conchiglie raccolte sulla spiaggia per realizzare mosaici e decorazioni ispirati a questo elegante stile artistico, guidati dagli animatori dell’L'Accademia dei Piccoli.

Domenica 16 giugno "Birds & Bikes" alla Diaccia Botrona in occasione delle Giornate Nazionali del Cicloturismo. Partenza alle 17:00 dal Museo Casa Rossa Ximenes un tour guidato all'interno dell'anello della Riserva Naturale con soste per l'osservazione con binocoli di falchi, anatre, fenicotteri rosa e tutta la fauna che popola l'area naturale.