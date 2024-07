Attualità Un'estate a regola d'arte al Giardino Viaggio di Ritorno: nuovi appuntamenti per visitarlo a luglio 3 luglio 2024

Castiglione della Pescaia: Dopo il successo dell'evento in notturna Cacciatori di Stelle, proseguono le visite guidate al Giardino Viaggio di Ritorno con nuove date e orari

La stagione di visite al Giardino d'arte contemporanea Viaggio di Ritorno di Rodolfo Lacquaniti, a Buriano, nel Comune di Castiglione della Pescaia, entra nel vivo lanciando un nuovo calendario di appuntamenti per il mese di luglio. Tutti i giovedì e le domeniche, alle 18, il parco — un unicum del panorama artistico italiano — aprirà i cancelli al pubblico, che sarà accompagnato alla scoperta delle maxi—installazioni, delle sculture e delle opere d'arte open air create da Lacquaniti, nel corso degli ultimi vent'anni, a partire dal recupero, il riciclo e l'assemblaggio di scarti e rifiuti. Tra queste, inaugurata durante l'evento in notturna dello scorso giovedì 27 giugno, sarà finalmente visibile la neo—nata Cacciatore di Stelle. Con il Viaggio di Ritorno, l'artista è riuscito a dare vita a un luogo che sembra muoversi in direzione opposta a quella del mondo moderno e della società consumista, un luogo dove ogni oggetto rinnegato nella funzione e nella sua stessa esistenza trova una ri—nascita, acquista dignità e si veste di nuova bellezza. È così, grazie alla visione e al sentimento ecologista dell'artista, che tubi delle serre, vetri di fonderia, tondini di ferro e di acciaio, cerchioni delle ruote di trattori, reti da pesca si trasformano in opere d'arte di valore universale, in animali fantastici, in storie dai contorni misteriosi e affascinanti, che oggi abitano il vasto Giardino alberato di Buriano e continuano a incantare adulti e bambini. Per partecipare alle visite guidate è obbligatoria la prenotazione su www.viaggiodiritorno.it.

Le visite guidate di luglio 2024 Giovedì 4 luglio alle 18 Domenica 7 luglio alle 18 con l'artista Rodolfo Lacquaniti Giovedì 11 luglio alle 18 Domenica 14 luglio alle 18 Giovedì 18 luglio alle 18 Domenica 21 luglio alle 18 con l'artista Rodolfo Lacquaniti Giovedì 25 luglio alle 18 Domenica 28 luglio alle 18



