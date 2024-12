Cultura Ultimo appuntamento dell'anno per "Racconta un vinile" 17 dicembre 2024

17 dicembre 2024 71

71 Stampa

Redazione

Ultimo appuntamento del 2024 per “Racconta un vinile”. Grosseto: Mercoledì 18 dicembre alle 18 alla libreria QB (piazza Pacciardi 1 Grosseto), la cantautrice grossetana Viola Violi porterà il pubblico in Australia alla scoperta degli Hiatus Kaiyote e del loro secondo disco, “Choose your weapon”. La band neo-soul ha pubblicato questo secondo album nel 2015. Nai Palm, cantante e chitarrista del gruppo, ha descritto l'album come un' "estensione" del primo lavoro discografico. Molte canzoni dell'album derivano da idee originali di Palm poi rivisitate dagli altri membri della band. Il format ideato da Alessandro Ramacciotti con la partecipazione di Luca Urbani, riprenderà a gennaio 2025 con altri appuntamenti per appassionati di musica. Tra gli ospiti anche Betty Senatore, storica voce grossetana di Radio Capital. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura Ultimo appuntamento dell'anno per "Racconta un vinile" Ultimo appuntamento dell'anno per "Racconta un vinile" 2024-12-17T15:06:00+01:00 139 it Con Viola Violi PT1M /media/images/la-copertina-del-disco-Choose-your-weapon.jpg /media/images/thumbs/x600-la-copertina-del-disco-Choose-your-weapon.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 17 Dec 2024 15:06:00 GMT