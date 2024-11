Ultimi posti per il corso Ifts di tecnico del software

Aperte fino al 18 dicembre le iscrizioni al percorso formativo di Assoservizi a Grosseto

Grosseto: Ultimi posti a disposizione per partecipare al corso gratuito Ifts “Pro-Developer: Tecnico della progettazione, sviluppo, testing e manutenzione del software” in partenza a Grosseto per iniziativa di Assoservizi, l'agenzia formativa di Confindustria Toscana Sud. Le iscrizioni sono aperte fino a mercoledì 18 dicembre ed entro quel termine sono in programma tre Open Day (due in presenza e uno online) per avere tutte le informazioni sul percorso formativo: martedì 3 dicembre e martedì 10 dicembre dalle ore 10 alle ore 12 nella sede di Assoservizi in viale Monterosa 196 a Grosseto (non è necessaria la prenotazione) e venerdì 6 dicembre dalle ore 10 alle ore 11 online (in questo caso occorre iscriversi inviando una mail a formazione@assoservizi.eu).

La domanda d'iscrizione con tutti i moduli e gli allegati (da consegnare o inviare con raccomandata o Pec alla sede di Assoservizi in viale Monterosa 196 a Grosseto) è disponibile sul sito www.assoservizi.eu. Il corso prevede la presenza di un massimo di 20 allievi e se il numero di domande d'iscrizione ricevute dovesse superare la disponibilità è prevista una selezione che si terrà nelle giornate di giovedì 9 e venerdì 10 gennaio 2025 con test scritto, colloquio motivazionale e valutazione del curriculum vitae.

Il corso è finanziato dalla Regione Toscana tramite il progetto Giovanisì e offrirà a 20 diplomati la possibilità di seguire 990 ore di formazione tra aula (564 ore), stage (396 ore) e misure di accompagnamento (30 ore) tra gennaio e ottobre 2025 a cadenza quotidiana, dal lunedì al venerdì, per un massimo di 8 ore giornaliere. La formazione in aula avrà luogo nelle sedi di Assoservizi e di Cescot e al Polo tecnologico Manetti-Porciatti.

Al termine del corso, un Tecnico della progettazione, sviluppo, testing e manutenzione del software potrà avere opportunità occupazionali in software house, aziende pubbliche o private. Sarà una figura professionale capace di padroneggiare il mondo della programmazione, anche legata all'intelligenza artificiale: Python, JavaScript, Java. Si occuperà di scrittura e sviluppo del software, cura dell'interfaccia utente, debugging, testing finale, aggiornamento e manutenzione.