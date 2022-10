Costume e società Ultima serata per Girogustando 31 ottobre 2022

31 ottobre 2022 137

137

Redazione Roccastrada: «Girogustando mi era già stato proposto in passato, ma non lo avevo mai fatto. Quest'anno invece ho deciso di mettermi in gioco, mi sentivo pronto e l'ho fatto e mi sembra un'iniziativa molto carina» a dirlo Daniele Stacchini titolare e chef del ristorante La Conchiglia di Roccatederighi. Il suo ristorante, giovedì 3 novembre, ospiterà l'ultima cena di Girogustando; il format prevede un ristorante ospite, quello locale, e uno chef da fuori provincia. Il fine è quello di valorizzare prodotti locali di qualità. L'iniziativa è realizzata da CAT Confesercenti Toscana, con Confesercenti Grosseto, Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno attraverso Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del territorio. A Stacchini è piaciuto particolarmente il fatto che entrino in contatto «Cuochi e prodotti di differenti territori. Oltre alla possibilità di conoscersi e confrontarsi. Il nostro ristorante segue la stagionalità e utilizziamo prodotti locali, a chilometro zero». «Con il collega Massimo Rossi, del ristorante Belvedere di Monte San Savino, faremo un menù alternato. Non ci conosciamo di persona, ci siamo sentiti per telefono e ci siamo trovati bene». Alla cena parteciperanno i sommelier Ais che serviranno i vini delle cantine del Consorzio tutela vini di Maremma. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Costume e società Ultima serata per Girogustando Ultima serata per Girogustando 2022-10-31T19:45:00+01:00 230 it Ultima serata per Girogustando PT1M /media/images/girogustando-generica-foto.jpg /media/images/thumbs/x600-girogustando-generica-foto.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 31 Oct 2022 19:45:00 GMT