Ultima puntata di EdicolAcustica Meltin'Pub. Ospiti la vulcanica Roberta Giallo e il Kiti

Grosseto: Si definisce artista multidisciplinare grazie ai suoi tanti impegni come cantautrice (scoperta da Lucio Dalla), autrice di colonne sonore, performer camaleontica, produttrice, attrice, scrittrice e pittrice oltre a essere laureata in Filosofia. Roberta Giallo è la protagonista dell'ottava e ultima puntata di EdicolAcustica Meltin'Pub in programma sabato 16 novembre alle 21,30 sulle frequenze di Icaro Tv, emittente dell'Emilia Romagna, e in live streaming, quindi visibile a tutti gratuitamente su pc, tablet e smartphone, sul sito www.icaroplay.it e tramite l'app Icaro Play.





Il tema dell'ultima puntata è “La follia” e si sposa bene con la personalità dell'artista originaria di Senigallia, vulcanica e poliedrica e ospite sempre gradita negli anni dei talk e dei progetti di EdicolAcustica. Roberta Giallo ha esordito dieci anni fa con il suo primo ep “Di luce propria” ed è stata la prima vincitrice del Premio dei premi istituito dal Mei nel 2017, il massimo riconoscimento nel campo della musica d'autore, grazie alla vittoria del premio Bindi sempre in quell'anno; il suo talento è stato inoltre riconosciuto ampiamente anche in altri contest e manifestazioni come il Festival Musicultura mentre per due volte consecutive si è aggiudicata la borsa di studio per autori al Cet di Mogol, oltre a viaggiare in tutto il mondo nel 2018 con il tour “Astronave gialla”. Tra gli album della cantautrice si segnalano “L'oscurità di Guillame” del 2017, “Canzoni da museo” del 2021 e l'ultimo, uscito quest'anno, “Reminiscenze”.

Per la musica sono ospiti anche il Kiti, progetto autoriale solista del musicista grossetano Luciano Chiti, chitarrista, compositore e fondatore del Quartiere Seattle Studio, e due giovani espressioni della trap, Mira e Flaco. Gli altri ospiti della puntata sono Giordano Sangiorgi, ideatore e organizzatore del Mei (Meeting degli Indipendenti) e Paolo Masini, per tanti anni coordinatore della Festa della Musica e altro amico storico di EdicolAcustica, oltre al contributo video da Los Angeles del giornalista Roberto “La Bestia” Croci. Conduce Alberto Guazzi affiancato da Cristiano Bocchi e Daniele Sgherri; in collegamento da Milano Marco D'Alò. Le canzoni dal vivo sono a cura della band residente The Mindcats. Direttrice di produzione Marcella Barbini; regia di Federico Cosci.





EdicolAcustica Meltin'Pub è stata registrata a marzo all'Isle of Skye Pub di Grosseto e prodotta da EdicolAcustica Aps e associazione Stop e Dintorni con il contributo fondamentale della Fondazione CR Firenze e la collaborazione di Banca Tema. Info pagina Facebook EdicolAcustica.