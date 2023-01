Cronaca Ultim'ora: Si sente male in chiesa. E' grave 8 gennaio 2023

Redazione Grosseto: Nel tardo pomeriggio di oggi domenica 8 gennaio, sanitari e mezzi del 118 della Asl Toscana sud est sono dovuti intervenire intorno alle ore 18:00 a Grosseto, nella chiesa di via Papa Giovanni XXIII, per soccorrere un uomo colto da malore. Il paziente, uomo di 80 anni, subito assistito dai sanitari del 118 e poi stato trasportato presso l'ospedale le Scotte di Siena in codice 3. Sul posto è intervenuta l'automedica di Grosseto e una ambulanza della Misericordia.

