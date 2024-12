Ugl chimici: Roberto Bocci eletto segretario territoriale

Grosseto: Ieri, 19 dicembre, a Grosseto in via Aurelia Nord nella sede della UGL, si è celebrato il Congresso Confederale dell'Unione Territoriale UGL Grosseto-Siena. Al posto dell'uscente Giuseppe Dominici, che rimane Segretario Regionale della UGL, è stato eletto a guidare la struttura territoriale, il Segretario Provinciale dei Chimici Roberto Bocci.

Roberto Bocci dopo la sua elezione dichiara – “Ringrazio tutti i delegati che hanno avuto fiducia in me e che mi hanno spinto ad intraprendere questa nuova avventura”. Prosegue “ Sono consapevole che le sfide da affrontare saranno molte, ma il mio obiettivo e quello della squadra che mi affiancherà in questo percorso sarà quello di far conoscere ancora di più la UGL, offrendo una alternativa valida e competente, soprattutto in quelle realtà in cui ancora oggi non abbiamo una rappresentanza”.

Concludendo il neo Segretario Bocci aggiunge “La provincia di Grosseto sta vivendo una vera e propria crisi del mercato del lavoro, basti pensare alle aziende che stanno affrontando profonde crisi, un esempio tra tutte ne è l'azienda Venator di cui sono dipendente, ma molte altre piccole aziende stanno subendo un drastico calo di occupazione se non addirittura la chiusura. E' necessario più che mai per ogni realtà sia industriale che artigianale, attuare tutte quelle strategie che consentano di salvaguardare il lavoro, così da garantire ai lavoratori e alle loro famiglie una concreta stabilità economica.”