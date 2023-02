Sport U.s Grosseto 1912, ecco lo staff tecnico a disposizione di mister Roberto Cretaz 22 febbraio 2023

22 febbraio 2023 137

137 Stampa



Redazione Grosseto: Allenatore in seconda Nicolò Coscia, Collaboratore tecnico Riccardo Chechi, Preparatore atletico Nicola Stagnaro, Preparatore dei portieri Niccolò Bianucci. E' questo lo staff tecnico a disposizione di mister Roberto Cretaz. Lo ha comunicato in una nota ufficiale l'U.s Grosseto 1912.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport U.s Grosseto 1912, ecco lo staff tecnico a disposizione di mister Roberto Cretaz U.s Grosseto 1912, ecco lo staff tecnico a disposizione di mister Roberto Cretaz 2023-02-22T07:45:00+01:00 64 it L'U.s Grosseto 1912 comunica lo staff tecnico a disposizione di mister Roberto Cretaz. PT1M /media/images/Roberto-Cretaz.jpg /media/images/thumbs/x600-Roberto-Cretaz.jpg Maremma News Grosseto, Wed, 22 Feb 2023 07:45:00 GMT