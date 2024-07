Attualità Tutto pronto per il 'CARNEVALE ESTIVO 2024' 18 luglio 2024

Follonica: L’Associazione Carnevale Follonica con il patrocinio e il supporto dell’amministrazione comunale presenta l’ottava edizione del carnevale estivo, dedicata a Mario Buoncristiani, il 19 Luglio dalle ore 21 a Salciaina, appuntamento per vedere lo spettacolo serale del Carnevale follonichese! I carri, le reginette e le mascherate dei rioni Capannino San Luigi, Cassarello, 167 Ovest Campi Alti Al Mare, Centro, Chiesa, Senzuno, Zona Nuova e Pratoranieri offriranno a follonichesi e turisti una visione bellissima dell’evento invernale più importante della città, con luci , colori, musica e festa! E quest’anno l’appuntamentoassume un tono ancor più importante ed emozionale per tutti, perché è dedicato a Mario Buoncristiani, dal 1981 presidente del rione Cassarello e da qualche edizione delegato dei rioni, scomparso recentemente: ogni carro avrà la scritta “CIAO MARIO” in suo ricordo. Entrata libera. Seguici



