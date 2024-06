Cultura Tutto esaurito all'Osservatorio di Roselle per la festa del Solstizio d'estate 23 giugno 2024

Roselle: Con la tradizionale festa del Solstizio d'estate è iniziata la stagione estiva all'Osservatorio Astronomico di Roselle. Quest'anno è stata inaugurata da un concerto al pianoforte tenuto dalla direttrice scientifica, l'astrofisica Silvia Giomi diplomata al Conservatorio di La Spezia. Si è esibita interpretando tutti brani ispirati e dedicati all'astronomia alternando tra loro la conferenza divulgativa "al maxischermo" dedicata alle onde sonore passando dalla fisica del suono negli strumenti musicali ai suoni dell'universo; la serata ha registrato il tutto esaurito con circa un centinaio di visitatori che hanno apprezzato l'iniziativa e concluso la serata con le osservazioni della Luna piena.

Le attività divulgative riprenderanno venerdì prossimo 28 giugno con il Prof. Roberto Buonanno, presidente della Società Astronomica Italiana, docente di fisica e astronomia all'Università di Tor Vergata, già direttore dell'Osservatorio Astronomico di Teramo dell'Istituto Nazionale di Astrofisica; è uno tra i più grandi astronomi italiani e ci accompagnerà in una conferenza divulgativa dedicata alla struttura dello Spazio-Tempo ed al paradosso di Zenone.

