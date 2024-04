Sport Tutti soddisfatti per il 1° Torneo Città di Follonica categoria U11 di Hockey su Pista 1 aprile 2024

1 aprile 2024 448

448 Stampa

Redazione

Follonica: Si è conclusa la prima edizione del Torneo Città di Follonica di hockey su pista che ha coinvolto la categoria giovanile U11. Tutti soddisfatti dell'esperienza, sia gli atleti che gli accompagnatori, ciò è di esorto alla società del Follonica ed ai loro organizzatori a rendere il Torneo Città di Follonica appuntamento fisso con l'obiettivo di coinvolgere nelle prossime edizioni più squadre e aumentare le categoria.

Vincitore incontrastato la Rotellistica Camaiore a punteggio pieno seguito dal Hockey Breganze, terzi il Follonica Bianco quarti il Follonica Blu e in quinta posizione l'Amatori Lodi, quest'ultimo vincitore del Premio Fair Play tema principale del Torneo stesso. La società esprime un ringraziamento particolare a tutti i partecipanti per il loro comportamento sia dentro la pista che fuori. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Tutti soddisfatti per il 1° Torneo Città di Follonica categoria U11 di Hockey su Pista Tutti soddisfatti per il 1° Torneo Città di Follonica categoria U11 di Hockey su Pista 2024-04-01T11:00:00+02:00 154 it Si è conclusa la prima edizione del Torneo Città di Follonica di hockey su pista che ha coinvolto la categoria giovanile U11. Tutti soddisfatti dell'esperienza, sia gli atleti che gli accompagnatori PT1M /media/images/hockey-trofeo-follonica-u11.jpg /media/images/thumbs/x600-hockey-trofeo-follonica-u11.jpg Maremma News Follonica, Mon, 01 Apr 2024 11:00:00 GMT