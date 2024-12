Tutti in campo con il "Camp della Befana"

La Francisco Cervelli Italian Baseball Academy di Castiglione della Pescaia apre il nuovo anno con il "Camp della Befana".

Castiglione della Pescaia: Una cinquantina di ragazzi provenienti da tutta Italia, ai quali si uniranno i tesserati dell'Accademia, saranno impegnati in una full-immersion sportiva di tre giorni, dal 4 al 6 gennaio 2025, partite, sfide e gioco con l'opportunità di accrescere il proprio bagaglio tecnico.

«È una delle iniziative che noi calendarizziamo in tutto l'arco dell'anno – dichiara Deborah Scalabrelli per la Francisco Cervelli-IABF Academy – non solo in estate, che è la stagione per eccellenza del baseball, ma anche in questo periodo invernale visto che a Castiglione la stagionalità ci consente di usufruire di giornate buone per poter lavorare all'aperto. Il nostro intento è quello di promuovere sia lo sport che il turismo, e questi eventi servono a far conoscere il territorio e a sviluppare quello il talento in tanti ragazzi che praticano il baseball. La nostra accademia negli ultimi due anni è cresciuta molto, grazie alla presenza costante di Francisco Cervelli e alla spinta data dall'accordo con la IABF che abbiamo stretto a settembre. Iniziative come questa danno grande risonanza, e per noi ogni volta è un'occasione per far conoscere a tutto il movimento nazionale del baseball le potenzialità della nostra Accademia».

Il baseball castiglionese si avvale da qualche anno della collaborazione di un promoter d’eccezione come è appunto Francisco Cervelli, ex stella della Major League Baseball, vincitore delle World Series del 2009 con i New York Yankees, protagonista di una brillante carriera come giocatore con le franchigie di Pittsburgh, Atlanta e Miami e, ultimamente, allenatore dei catchers con San Diego, inoltre con la maglia della Nazionale italiana ha partecipato alle edizioni del World Baseball Classic del 2009 e nel 2017.

L'inaugurazione del Camp della Befana è per sabato 4 gennaio alle 10:00 presso lo stadio Simone Piani in località Casamora. Il lancio della prima pallina sarà affidato alla sindaca Elena Nappi.

«Siamo molto entusiasti ed orgogliosi – dichiara la sindaca Elena Nappi – che una scuola di baseball come quella che ha in gestione la nostra struttura sportiva stia crescendo negli anni in questo modo grazie anche al grande supporto di una presenza importante come quella di Marco Mazieri, da poco nominato presidente della Fibs e Ambasciatore IABF 2024. È grazie a lui e ai suoi collaboratori che il baseball a Castiglione della Pescaia sta crescendo con accordi nazionali ed internazionali, con la presenza costante di un campione come Francisco Cervelli. Per noi è veramente un grande orgoglio che una squadra e una società come la nostra, che lavoro sullo sport per i nostri giovani tutto l'anno, stia ottenendo importanti traguardi. Sono questi i nostri obiettivi di implementazione del turismo sportivo soprattutto nella stagione che non è quella prettamente balneare».