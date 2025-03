Turismo, 'Toscana accessibile a tutti'. In arrivo nuovo bando da quasi 3 milioni

Firenze: Toscana regione accessibile a tutti. Non solo uno slogan, ma un obiettivo perseguito con costanza che ha portato alla realizzazione di numerosi progetti volti a migliorare la fruibilità del territorio per le persone con disabilità o ridotte capacità motorie o sensoriali anche dal punto di vista turistico. Per fare il punto sui risultati raggiunti dal progetto e guardare al futuro presentando le nuove azioni previste, la Regione Toscana ha organizzato un evento, patrocinato dal Ministero per le disabilità, al quale hanno partecipato l’assessore regionale a economia e turismo Leonardo Marras e l’assessora regionale al sociale Serena Spinelli, oltre ai rappresentanti della cooperativa Itinera, della cooperativa sociale Melograno, dell'associazione di promozione sociale Handy Superabile e delle agenzie regionali Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana. Trasmesso un video messaggio del Ministro per la disabilità Alessandra Locatelli.

Il progetto ‘Toscana accessibile’ per il 2025 prenderà il via il prossimo 1 maggio, avrà una durata di due anni e vedrà un contributo pubblico di 2.946.464 euro. L’obiettivo principale del progetto è ampliare l’offerta turistica accessibile ed inclusiva, a favore dei turisti con disabilità e delle loro famiglie. Prioritario inoltre sviluppare gli strumenti per la conoscenza delle strutture ricettive, dei borghi e degli stabilimenti balneari accessibili, oltre alla scrittura di un vero e proprio ‘vademecum’ degli standard richiesti ad una struttura per esser considerata realmente accessibile. A sviluppare il progetto saranno i soggetti beneficiari del bando: Fondazione Sistema Toscana, Centro regionale per l’accessibilità, Toscana Promozione Turistica, Handy Superabile, Coop. Itinera progetti e ricerche e Melograno coop. Sociale.

"L’accessibilità è un tema centrale per lo sviluppo di un turismo sempre più inclusivo e sostenibile – secondo il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani a commento dell’iniziativa - Con la precedente edizione di ‘Toscana Accessibile a tutti’ abbiamo già compiuto azioni che hanno migliorato concretamente la fruibilità del nostro territorio per le persone con disabilità, investendo in progetti innovativi e replicabili anche in altri contesti. Grazie al nuovo progetto continueremo su questa strada, ampliando l’offerta turistica accessibile e garantendo strumenti sempre più efficaci per la conoscenza delle strutture ricettive, dei borghi e degli stabilimenti balneari inclusivi. L’obiettivo è rendere la Toscana una destinazione aperta a tutti, dove ogni visitatore possa vivere un’esperienza di viaggio senza barriere."

“La Regione Toscana – ha spiegato l’assessore regionale Marras - si è posta in ascolto sul tema dell’accessibilità, anche di quella dei luoghi turistici. Grazie alla collaborazione con associazioni di promozione sociale e cooperative sociali, abbiamo voluto prima di tutto capire qual è la situazione effettiva, quali sono i fenomeni esistenti e come si sviluppano. Con le risorse pubbliche messe a disposizione dal bando ministeriale, abbiamo potuto approfondire questi aspetti ed intervenire per rendere più accessibili le principali mete turistiche. Diversamente da altre Regioni, che hanno delegato tutto ai Comuni, ci siamo messi direttamente in contatto con gli enti del terzo settore, e grazie a loro abbiamo sviluppato un progetto complesso che tiene conto di tutti i principali attrattori turistici: dalla balneazione alle città d’arte, dai grandi cammini alla scoperta dei piccoli borghi della Toscana diffusa. Un bel progetto pilota, che grazie al nuovo bando potremo ulteriormente sviluppare”.

“La collaborazione tra gli assessorati al sociale e al turismo – ha aggiunto l’assessora al sociale Spinelli - ribadisce che un obiettivo della Regione Toscana è fare dell’accessibilità un elemento trasversale, che non si limita al tema delle barriere architettoniche ma coinvolge tutti i settori. Abbiamo ben chiaro che l’accessibilità deve essere intesa come un parametro culturale e deve permeare tutte le politiche, interessare tutti i luoghi: quelli del turismo, della cultura, ma anche le città, la mobilità pubblica, gli edifici. L’accessibilità e i diritti delle persone con disabilità sono un elemento che chi amministra deve tenere sempre ben presente”.

Grazie al precedente bando di ‘Toscana regione accessibile a tutti’, dal valore di 1.650.000 euro (di cui utilizzati 1.494.000) sono stati realizzati importanti progetti, tra cui:

P. E.S.I. Percorsi Esperienziali SuperAbili e Inclusivi, di Handy Superabile, con mappatura dell'accessibilità di 800 stabilimenti balneari (con report fotografici), progettazione e allestimento di 19 spiagge comunali e pubbliche realmente accessibili a tutti, mappatura dell’accessibilità dei principali siti culturali in sette città d'arte toscane, oltre a itinerari in 15 borghi e 10 sentieri naturalistici, con report fotografici, virtual tour a 360°, e visual storytelling (nelle 7 città). Realizzato inoltre un portale turistico con report e materiali multimediali. Contributo di 348.719 euro.

VIA LIBERA, di Itinera, con la verifica dell’effettiva fattibilità e sostenibilità di una tappa di 3 Cammini, nelo specifico: Via Francigena da Gambassi Terme a S. Gimignano; Via Lauretana Toscana da Valiano a Cortona; Cammino di Santa Giulia da Livorno a Collesalvetti a Le Badie. Realizzati una serie di prodotti divulgativi e un portale web dedicato. Contributo di 264.226 euro.

RUOTE LIBERE FOR ALL, di Melograno, con una ciclofficina per noleggio, bike sharing e riparazione di biciclette e e-bike, acquisizione di mezzi per la mobilità di persone con disabilità, mappatura e analisi preliminare di un percorso ciclabile adatto alla ciclabilità di mezzi idonei al trasporto di persone con disabilità. In particolare il tracciato individuato è il collegamento ciclo pedonale che collega la Ciclofficina Ruote Libere con il centro visite del Parco della Maremma (14km). Prevista l’installazione lungo il tracciato di 2 colonnine di ricarica multifunzione per special bike. Realizzata anche una APP dedicata, con sezione informativa nella Lingua dei Segni Italiana, con sottotitoli, e una guida turistica dedicata alle esperienze green, con traduzione in linguaggio Lis. Contributo di 166.024 euro.

ACCESSIBILITA’ VISITTUSCANY di Fondazione Sistema Toscana, con l’analisi dei fabbisogni, co-progettazione e revisione dei livelli di accessibilità del portale Visittuscany.com, elaborazione di schede sui livelli di accessibilità degli stabilimenti balneari, delle strutture ricettive, degli eventi culturali, dei borghi; organizzazione di webinar online finalizzati ad accrescere le competenze degli operatori; aumento dell’accessiilità della piattaforma Vetrina.toscana.it; contenuti per pubblici specifici (realizzazione di 18 video con interpretariato nella lingua dei segni internazionale, oltre a 6 videopodcast sui principali parchi toscani in linguaggio accessibile per le persone con difficoltà cognitive). Contributo di 362.921 euro.

ACCESSIBILITA’ PROMOZIONE di Toscana Promozione Turistica, con la partecipazione al “Dubai Accessible Tourism International Summit” negli anni 2022/24, la predisposizione nel 2024 di materiale informativo accessibile adatto ad essere distribuito a tutti gli operatori ed essere pubblicato sulla sezione dedicata di Visittuscany.com, una campagna promozionale on line e media. Contributo di 155.127 euro.

Nel periodo tra il 1 marzo ed il 31 ottobre 2024 sono realizzati inoltre realizzati 9 tirocini, tutti conclusi positivamente. Per questa ultima misura il contributo è stato di 107.671 euro.