Turismo Termale, Rossi (FDI): “Una grande opportunità di sviluppo per il nostro territorio”

Firenze: “Il progetto Italcares, presentato oggi alla presenza del ministro del Turismo Daniela Santanchè dal presidente di Federterme Massimo Caputi, nel corso dell’assemblea annuale di categoria, mette ancora una volta l’attenzione a un settore, come quello legato al turismo termale e sanitario, molto importante per il nostro Paese”. È quanto afferma il deputato di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi, presente ai lavori assembleari di Federterme.







“Il progetto Italcares – spiega Rossi – è collegato a una piattaforma per i servizi utili alla salute, il quale consente di destagionalizzare il turismo termale sanitario nel nostro Paese. Pertanto, anche in Toscana, regione, quest’ultima, tra le più ricche per opportunità e offerta relative al termalismo sanitario e non solo, svolge un ruolo trainante in questo settore”.

“Se pensiamo – prosegue il deputato di FDI – che il turismo sanitario in Italia è in sviluppo esponenziale, con un tasso annuo di sviluppo stimato attorno al 20%, contribuendo in modo significativo alla crescita economica italiana. Si stima che in Italia circa 5Mila pazienti stranieri si recano presso le nostre strutture termali per cure terapeutiche e trattamenti medici, ma nel contempo visitano anche le nostre bellezze artistiche, culturali, musei, aree archeologiche e borghi medievali. Senza contare la presenza nelle varie strutture legate alla ricezione alberghiera”.

“Pertanto, questa iniziativa presentata oggi da Federterme, rappresenta un importante passo per valorizzare uno dei vari settori economici del nostro Paese, dando la possibilità ai visitatori e turisti sia nazionali che mondiali, la possibilità di curarsi e di fare nel contempo un'esperienza unica, quella basata sulla ricchezza delle nostre preziose acque termali, spesso incastonate in località storiche uniche al mondo", conclude Rossi.