Cronaca Trovato senza vita in mare. Inutili i soccorsi 24 febbraio 2024

24 febbraio 2024

Redazione

Castiglione della Pescana: Intervento del 118 questa mattina poco dopo le 12:00 per il ritrovamento di un uomo in mare nella zona del porto di Punta Ala. All'arrivo i sanitari hanno potuto solo accertarne il decesso. L'uomo aveva 59 anni. Sul posto automedica Follonica, Guardia Costiera, vvf, Forze dell'Ordine. Al momento non si conosce la motivazione di quanto accaduto.



