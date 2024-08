Sport Triathlon: Catalano in Coppa Europa, Micheli d'oro in Abruzzo 8 agosto 2024

Grosseto: Ancora una magistrale prova del maremmano Catalano in campo internazionale. Il giovane portacolori SBR3 ha gareggiato con i migliori atleti europei e solo una non perfetta linea di navigazione nelle acque del fiume Jordan durante la frazione di nuoto gli ha impedito di inserirsi nella top 10 in occasione della EUROPE TRIATHLON JUNIOR CUP di Tábor (Rep. Ceca).

Catalano, dopo le due prime frazioni ha dato il via ad una rimonta che lo ha portato fino al quindicesimo posto assoluto, correndo alla media di 3'04"km nella corsa finale.

In campo nazionale ottima la prestazione di Adriano Micheli che all' XTERRA sul Lago di Scanno, ai confini del Parco nazionale d'Abruzzo, conquista la vittoria in una delle gare triathlon MTB piú importanti del calendario. Adriano ha dominato una gara affrontata all'attacco fin dalle prime battute, rispondendo con carattere ad una caduta durante la frazione di bici senza che questo elidesse il vantaggio accumulato precedentemente. Ora SBR3 si prepara al finale di stagione con le ultime gare e con l'organizzazione della gara di Triathlon olimpico a Castiglione della Pescaia, proseguendo l'attività di corsi per bambini dai 5 ai 18 anni per i quali sono aperti i canali di info e iscrizioni (sbr3triathlon@gmail.com) in vista di Settembre.

