Cultura & spettacolo "Triangle of Sadness": la Palma d'oro al festival di Cannes arriva al cinema Stella 24 novembre 2022

Redazione Grosseto: Una commedia nera per il cinema Stella. Da giovedì 24 fino a domenica 27 novembre, è in programma il film Palma d’oro al Festival di Cannes, “Triangle of Sadness” di Ruben Östlund, regista di “The square” e “Forza maggiore”. Ambientato nel mondo della moda, racconta la storia di due modelli e influencer, Carl e Yaya, che stanno meditando di dare l'addio alle passerelle.

Nonostante la loro giovane età, il tempo inizia a mostrare i primi segni del suo passaggio e nello stressante mondo del fashion le rughe non sono viste di buon occhio. È così che Carl e Yaya si ritrovano di fronte a un bivio: abbandonare o resistere? Dopo l'ultima Fashion Week, i due vengono invitati su uno yatch per una crociera di lusso. Mentre l'equipaggio si occupa di ogni piccolo bisogno degli ospiti, il capitano si rifiuta di uscire dalla sua cabina, mentre la famosa cena di gala si avvicina. Di colpo gli avvenimenti prendono una svolta inattesa, i rapporti di forza s'invertono e si scatena una tempesta che rischia di mettere seriamente in pericolo il comfort dei passeggeri. Proiezioni: ore 17 e 21.15 Ingresso: 7 euro Seguici





