Trent'anni de La Tana degli Orchi da festeggiare con un trofeo europeo

Viterbo: Autunno intenso per La Tana degli orchi, che dopo aver accolto curiosi e famiglie nella propria sede per una bellissima edizione di Giokeria 2024, si appresta a festeggiare il 30° anniversario dalla sua fondazione e celebra oggi un successo internazionale di uno dei soci, Massimiliano.

Si è appena svolto in Polonia, a Varsavia, il “Realms of Battle Europe 2024”, il campionato europeo che ha visto ben 202 giocatori provenienti da tanti Paesi (Polonia, Italia, Spagna, Germania, Ungheria, Belgio, Grecia, Finlandia, Paesi Bassi, Francia, Croazia, Singapore e USA) al torneo di A Song of Ice and Fire (gioco di miniature de Il trono di Spade). Grande la soddisfazione degli organizzatori che hanno sottolineato il fair play ai tavoli e l'atmosfera fantastica durante le partite, tanto da sembrare più una serata tra amici che un torneo.

Tra i premiati, al secondo e terzo posto i “signori comandanti della ronda di notte”, Maciej "Blady" Klorek e, appunto, Massimiliano "TauRo17" Bartolucci, che si è presentato come detentore del titolo Italiano vinto a fine settembre.

La Tana degli Orchi porta così a casa un premio conquistato a livello internazionale, dimostrando che quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare e vincono anche, mantenendo però un comportamento corretto che ha permesso di creare un rapporto di stima con tutti gli altri. La vittoria più grande.

Domenica La Tana degli Orchi farà festa con soci e magari nuovi amici nella sua sede di via Fattungheri 4, con l’importante traguardo di 30 anni di gioco e divertimento. Siete tutti invitati a partecipare. Per tutte le informazioni sulle attività dell’associazione https://www.latanadegliorchi.it/ e i canali Fb e instagram Tana degli orchi.