Trenitalia Regionale: dal 13 febbraio nuovi collegamenti tra Orbetello e Grosseto

Redazione Firenze: Da lunedì 13 febbraio saranno attivati due nuovi collegamenti ferroviari tra Orbetello-Monte Argentario e Grosseto. Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane) in accordo con la Regione Toscana ha attivato questi servizi per rispondere alle esigenze dei viaggiatori in particolare di quelli del territorio Grossetano. Questi gli orari dei treni che a partire da 11 febbraio saranno visibili al pubblico sui sistemi di vendita di Trenitalia: • treno R 19431 con partenza Grosseto alle 5.55 e arrivo a Orbetello-Monte Argentario alle 6.30. • treno R 19430 con partenza da Orbetello–Monte Argentario alle 6.40 e arrivo a Grosseto alle 7.08, il treno proseguirà per Livorno con arrivo alle 08.59. Tra Grosseto e Orbetello-Monte Argentario entrambi i treni effettueranno le fermate intermedie di Albinia e Talamone.

