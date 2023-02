Cultura & spettacolo Tre occasioni per visitare il MuVet 13 febbraio 2023

Redazione Castiglione della Pescaia: Durante la prossima settimana, l’amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia offre tre nuove occasioni per visitare il Museo civico archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia.

Domani, martedì 14, giorno dedicato a San Valentino, il MuVet ha previsto il 2 x 1, ovvero due ingressi al prezzo di uno. L'offerta non è rivolta solo alle coppie, ma a chiunque decida di visitare la struttura di piazza Vatluna accompagnato da un parente o un amico. Giovedì 16, dalle ore 15.00 si terrà un’attività gratuita per i bambini, dove si potranno sbizzarrire nel laboratorio creativo che ha come titolo "Le maschere al MuVet". Sabato 18 a partire dalle ore 15:00 le archeologhe dello staff del Falchi proporranno la visita tematica gratuita ad ingresso ridotto dal titolo: " D'Amore e d'Ozio".

