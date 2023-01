Tre domande a Roberto Cerulli, candidato sindaco a Monte Argentario

Monte Argentario: Ancora la data non è stata stabilita, ma a primavera si tornerà alle urne per le elezioni comunali che, in provincia di Grosseto, coinvolgono anche il comune di Monte Argentario.



Il gruppo CITTADINI ATTIVI ARGENTARIO che opera per ampliare al massimo il dialogo cittadini-amministrazione e, quindi, anche le informazioni a disposizione della cittadinanza sui tre candidati a Sindaco, inizia ponendo 3 domande a Roberto Cerulli che ha dato nei giorni scorsi l'annuncio di candidarsi a Sindaco.

Quale formazione e competenze ha acquisito che possano tornarle utili nel difficile ruolo di Sindaco? E, a proposito di formazione, ci anticipa qualche nome della sua squadra? Come lei avrà visto quest'estate dalle nostre locandine, le critiche di questo gruppo - formato da portosantostefanesi residenti e portosantostefanesi "adottivi" - si sono appuntate, direi, al 50% contro l'assenza sulle strade e quasi invisibilità della Polizia Municipale (mentre per l'altro 50% ci siamo impegnati a favore del ritorno effettivo all'uso pubblico della fonte Pilarella). Come si fa a non temere, con lei Sindaco, un ulteriore rilassamento dell'operato dei Vigili quando avranno a controllarli uno di loro stessi? Nel caso di sua sconfitta, lei resterà vice Comandante della P.M. di Monte Argentario o magari, chissà, potrebbe esserne il Comandante, e dovrà collaborare con colui o colei contro cui si sarà battuto fino al giorno prima e che, diventato o diventata Sindaco, avrà, per legge, il potere di destituire il Comandante del corpo. È realistico aspettarsi l'armoniosa collaborazione che è nell'interesse della comunità?

Queste le domande, attendiamo ora le risposte del candidato sindaco Roberto Cerulli.