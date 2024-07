Tre concerti per il trentennale dell'Orchestra sinfonica Città di Grosseto

Grosseto: L'Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” celebra il trentennale della fondazione con uno speciale “trittico” di concerti in programma giovedì 1 agosto alle ore 21.15 al Belvedere di Punta Ala (ingresso gratuito), venerdì 2 agosto alle ore 21.15 nel chiostro della chiesa di Santa Madre Teresa di Calcutta in via Stati Uniti d'America a Grosseto (biglietti in vendita su VivaTicket; infoline 333 5372994) e sabato 3 agosto alle ore 18.30 all'Oliveto di Collelungo nel Parco della Maremma (info su https://parco-maremma.it).

L'orchestra sarà diretta da Mateusz Moleda e vedrà l'esibizione di Gaetano Di Bacco al sax solista. Il programma prevede l'esecuzione di composizioni di Ludwig Van Beethoven (la celebre Sinfonia in Fa maggiore n. 6 “Pastorale”), Paul Gilson (Concerto per sassofono contralto e orchestra n. 1) e Francesco Iannitti Piromallo (foto sotto). Proprio Iannitti Piromallo è stato il primo direttore dell'Orchestra di Grosseto, nel concerto inaugurale dell'1 giugno 1994 e per l'occasione, trent'anni dopo, lo stesso musicista rende omaggio all'ensemble e a Giacomo Puccini – del quale ricorre il centenario della morte – con un brano sinfonico originale che sarà eseguito in concerto per la prima volta in assoluto: “Homage 24”.





Il direttore d'orchestra Mateusz Moleda (foto sotto), 37 anni, tedesco-polacco, nel 2023 ha vinto il primo premio e il Premio speciale dell'orchestra alla terza edizione del Concorso “Sergei Kussewitzky” per direttori d'orchestra, a Grosseto. Dirige dall'età di 19 anni e la sua carriera l'ha già portato ad esibirsi in tutto il mondo, sia come direttore d'orchestra che come pianista: dal Regno Unito alla Germania, Danimarca, Polonia, Ungheria, Albania, Corea del Sud e Sud Africa, oltre che in Italia. Nel 2021 ha conseguito il dottorato di ricerca all'Accademia di musica “Krzysztof Penderecki” di Cracovia con una tesi sulle tecniche di composizione polifonica nella Sinfonia n. 2 di Sergei Rachmaninov.





Il sassofonista Gaetano Di Bacco, diplomato con il massimo dei voti al Conservatorio dell’Aquila, si esibisce dal 1984. È stato in tournée in Europa, Africa, Asia, Medio ed Estremo Oriente, America del Nord e del Sud e ha tenuto concerti – con molteplici formazioni – in sedi prestigiose tra le quali il Mozarteum di Salisburgo, il Teatro Teresa Carreño di Caracas, il Palau de La Musica di Valencia, in Spagna, la Konzerthaus di Berna, il Museo di arte contemporanea di Barcellona e il Toronto Downtown Jazz Festival, oltre che nelle più importanti associazioni concertistiche italiane, tra cui la Biennale di Venezia e il Teatro dal Verme.

Nelle foto: il direttore d'orchestra Mateusz Moleda e Francesco Iannitti Piromallo