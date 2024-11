Trasporto marittimo: arcipelago toscano, garantire servizio collegamento

L’assessore alle Infrastrutture Stefano Baccelli ha risposto in Aula all’interrogazione del portavoce dell’opposizione Marco Landi (Lega)

Firenze: “Si sta delineando con Toremar l’accordo per la prosecuzione del servizio per il prossimo anno, è infatti, necessario garantire le prenotazioni per la stagione turistica”. Così l’assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli ha risposto in Aula all’interrogazione del portavoce dell’opposizione Marco Landi (Lega) in merito alla gara di affidamento del servizio di cabotaggio marittimo di collegamento con le isole dell’arcipelago toscano, i disservizi e la cessazione delle tariffe agevolate.

“Sarà messo a disposizione una nave in meno, la Rio Marina Bella - continua l’assessore – e sarà eliminata qualche corsa; sarà anche sostituita la nave Liburnia, che collega Capraia, con una nave più vecchia ma con la certificazione alla navigazione in acque internazionali”. Baccelli afferma che “la scelta di Moby Blu Navy di ridurre le corse ha mobilitato i cittadini e sindaci elbani”, “le corse ad oggi passano da 23 dell’inverno scorso alle 14 di questo periodo”. Inoltre, Baccelli ricorda che Moby “ha rescisso la convenzione che prevedeva una tariffa agevolata per i tesserati delle società sportive” e che “con Toremar non è prevista questa agevolazione”.

Sulla procedura di gara, l’assessore afferma che “sono necessari solo degli ultimi affinamenti”, ma “in questi giorni è pervenuta una ulteriore comunicazione da parte dell’autorità di regolazione dei trasporti (Art) ed è stata avviata l’ennesima verifica con l’avvocatura regionale”.