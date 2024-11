Archivi aperti festeggia quest’anno la sua XII edizione.

Cecina: Fino al 6 dicembre nel territorio della Provincia di Livorno, con il patrocinio della Regione Toscana, sono aperti al pubblico gli archivi storici di alcuni comuni e dell’amministrazione provinciale. Per il Comune di Cecina l’archivio storico comunale è aperto da oggi al 29 novembre, dalle 8:30 alle 19:15, con una mostra fotografica sulla Cecina dai primi del ‘900 dal titolo “Tra pineta e collina. Cecina terra d’incontro, passione e letteratura” in parte legata alla storia di Carlo Cassola, scrittore e saggista per il quale Cecina Mare fu il luogo delle scoperte giovanili, dei primi amori, delle amicizie. Esperienze mai dimenticate, che più tardi farà rivivere nei suoi romanzi, come "Tempi memorabili", "Storia di Ada", "Un cuore arido", "Il cacciatore", “Ferrovia locale”, “Una relazione”. Il 29 novembre è inoltre in programma una conferenza nella biblioteca comunale dalle 10:00 alle 12:00.

Per ulteriori informazioni:cultura@comune.cecina.li.it