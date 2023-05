Dal 13 al 14 maggio il borgo si trasforma in un giardino all’aperto con una mostra mercato e la partecipazione di vivaisti provenienti da tutta Italia.



Radicondoli: Tornano “I giardini del Cuore”, tornano i fiori nel borgo nel primo grande appuntamento della primavera e dell’estate a Radicondoli. Dal 13 al 14 maggio il borgo si trasforma in un giardino all’aperto con una mostra mercato, la partecipazione laboratori e la speciale partecipazione di Andrea Mati che presenterà “Verde, arte e terapia” un progetto per curare gravi patologie. Un contest dedicato all’arte del giardino grazie all’Associazione ProLoco APS Radicondoli.

“Dopo il grande successo di Radicondoli Christmas Market, siamo sicuri di vedere nuovamente tante persone nelle vie del nostro borgo - fa notare Luca Moda, vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Radicondoli – E’ una festa che parla di ambiente, di sostenibilità, di come il verde aiuta le persone. Un messaggio che parte da questo territorio, che è impegnato a difendere la natura meravigliosa in cui è immerso che parla di noi e di ciò che vogliamo essere”.

“I giardini del cuore”, il programma

Sabato 13 maggio 2023, apertura alle 11:30 con l’esposizione in Sala Consiliare dei progetti concorso d’idee “Riqualificazione paesaggistica per il centro storico di Radicondoli e Belforte” a cura dell’amministrazione comunale. Dalle 12 alle 20 la mostra mercato “Le eccellenze in fiori piante e garden art”.

Domenica 14 maggio, dalle 10 alle 20 torna la mostra mercato, alle 15 laboratorio creativo per bambini “Origamare” a partire da 6 anni, in occasione della Festa della Mamma, a cura di Kumi (per info: Arianna tel 3442070762). Alle 16 Andrea Mati, paesaggista e progettista di giardini terapeutici, presenterà la sua esperienza nel mondo del verde terapeutico, spiegando verbalmente e disegnando i progetti innovativi e sperimentali di spazi verdi utilizzati per curare e prevenire gravi patologie che affliggono l’umanità. Nell’occasione di questo incontro verrà realizzata una installazione permanente verde che rappresenterà un forte collegamento tra musica e natura. I disegni estemporanei rimarranno in dono al Comune di Radicondoli. Durante i due giorni di Radicondoli Giardini del Cuore i ristoranti del Borgo proporranno piatti ad hoc: sformatino di zucchine con pesto di basilico di Radicondoli al limone e miele di tarassaco, Cheesecake con lo sciroppo di fiore di sambuco e petali di violetta. Nella piazza ci sarà il Happy Flowers Bar con drinks floreali e cocktail a tema per un aperitivo speciale.