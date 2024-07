Tornano alla Rocca Pisana e non solo le Notti della natura curate da Giacomo Radi

Venerdì 12 luglio primo appuntamento con Francesco Tomasinelli, biologo, fotogiornalista e divulgatore e martedì 23 luglio l’uscita in notturna a Cala Violina



Scarlino: Tornano alla Rocca Pisana le Notti della natura a cura del naturalista Giacomo Radi. «Siamo veramente felici di ospitare anche nell’estate 2024 questa rassegna che parla di natura e non solo – spiega il sindaco Francesca Travison –. Voglio ringraziare personalmente a nome di tutta l’Amministrazione comunale il curatore delle Notti della natura, Giacomo Radi, che con passione e impegno è riuscito a creare un canale di divulgazione fondamentale per il nostro territorio, parlando di natura, di tutela dell’ambiente, facendo così crescere la conoscenza anche dei non addetti ai lavori su temi fondamentali per la salvaguardia e la tutela del nostro territorio». Giacomo Radi parla così la rassegna.

«Le Notti della natura nascono dall'esigenza e la volontà di affrontare varie tematiche delle scienze naturali, argomenti bistrattati eppure fondamentali alla formazione di una coscienza ecologica, soprattutto in tempi in cui non è più possibile ignorare l'impatto dell'uomo sul pianeta terra e voltarsi dall'altra parte. L’ampio territorio del Parco nazionale delle Colline metallifere, con le sue bellezze naturali, è il miglior palcoscenico in cui scoprire le storie che gli scienziati ci presenteranno nel corso delle serate». E venerdì 12 luglio alla Rocca Pisana alle 21.30 (ingresso gratuito) è in programma il debutto dell’estate 2024 con “Italia selvaggia. Un viaggio tra gli spettacoli della natura più affascinanti del nostro Paese” e il biologo e fotogiornalista Francesco Tomasinelli. «L’Italia è una delle nazioni con la biodiversità più elevata in Europa occidentale – spiega Radi Francesco Tomasinelli –. Merito di una posizione fortunata, al centro del Mediterraneo e della coesistenza di habitat molto diversi, che vanno dalle vette innevate delle Alpi e alle regioni calde del sud, che hanno molto in comune con i paesaggi del Medio Oriente. Nonostante la conservazione della natura non sia una delle priorità del Paese, in Italia si possono osservare molti spettacoli naturali, dal volo dei falchi grillai tra i Sassi di Matera, all’incontro con balene e delfini in mare aperto. Nel corso della presentazione verranno presentate alcune di queste esperienze affascinanti, con i consigli per andare a osservare in prima persona». E non solo: torna anche l’attesissimo appuntamento con l’uscita a Cala Violina alla scoperta dei gechi con Giacomo Radi. L’evento è in programma martedì 23 luglio: per partecipare occorrono una torcia frontale o a mano, scarpe chiuse da trekking o con suola non liscia, pranzo al sacco e acqua. Per prenotare 0566 844247.