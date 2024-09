Torna nel mare dell’Argentario l’Arcipelagata Storica per la ricerca contro i tumori

Si, torna nel mare dell’Argentario dopo il successo dello scorso anno l’Arcipelagata Storica, organizzata dal presidente Giampiero Scotto dell’ASD Ghiga per la ricerca e sponsorizzata per il secondo anno da Artemare Club, che partirà la mattina di sabato 7 settembre con i convogli delle imbarcazioni partecipanti, da fuori gli approdi di Porto Santo Stefano e Porto Ercole alla volta della punta di Capo d’Uomo, da dove faranno rotta verso l’Isola del Giglio, dopo la visita i convogli faranno ritorno all’Argentario. Durata della manifestazione, compresa di relativa sosta al Giglio 5 ore e 30 minuti circa, la sera a Porto Santo Stefano la cerimonia di ringraziamento per partecipanti, amici e autorità, tutto il ricavato sarà documentato e inviato all’AIRC per la ricerca contro il cancro.



The Historical Archipelago returns to the Argentario sea

for cancer research

Yes, the Historical Archipelago organized by the president Giampiero Scotto of the ASD Ghiga for research and sponsored for the second year by Artemare Club, returns to the Argentario sea after last year's success, which will leave on the morning of Saturday 7 September with the convoys of the participating boats, from outside the docks of Porto Santo Stefano and Porto Ercole towards the tip of Capo d'Uomo, from where they will head for the Island of Giglio, after the visit the convoys will return to the Argentario. Duration of the event, including its stop at Giglio about 5 hours and 30 minutes, in the evening in Porto Santo Stefano the thanksgiving ceremony for participants, friends and authorities, all the proceeds will be documented and sent to the AIRC for cancer research.