Torna "Loggione": sapori, musica ed esperienze del territorio per scoprire l'Amiata in modo diverso

Castel del Piano: Il centro storico di Castel del Piano si anima grazie alla manifestazione della Contrada Poggio.

Dopo il successo dello scorso anno, anche nel 2024 torna "Loggione": un evento pensato per far conoscere i prodotti del territorio e scoprire e vivere gli spazi del centro storico di Castel del Piano e del nostro territorio.

La formula è la solita dello scorso anno: banchetti e gazebo con produttori di olio e vino del territorio, cucina all'interno della sede della Contrada Poggio con un menù ricco di tipicità. Poi, tanto altro. Quest'anno, infatti, saranno presenti mercatini e verranno riproposte camminate, visite guidate e un'escursione in e-bike lungo i sentieri intorno a Castel del Piano: un'occasione per immergersi nella natura amiatina. A tutto ciò si unirà, ogni sera, un gruppo folkloristico del territorio.

Per tutti i tre giorni di festa banchetti ed eventi si snoderanno da Piazza Colonna fino a Via La Piana, animando e tenendo vivo un bel pezzo del centro storico medievale di Castel del Piano.

L'idea è quella di far conoscere le eccellenze enogastronomiche, folkloristiche e paesaggistiche di Castel del Piano e dell'Amiata.

Il programma, nel dettaglio:

Venerdì 6 Dicembre

Ore 18:00 apertura stand produttori

Ore 19:30 apertura stand gastronomici

Durante la serata concerto del "Blueberry Trio"

Sabato 7 Dicembre

Ore 18:00 apertura stand produttori

Ore 19:30 apertura stand gastronomici

Durante la serata musica dei "Cardellini del Fontanino"

Domenica 8 Dicembre

In mattinata

Ore 9:00 ritrovo in Piazza Colonna e partenza per le escursioni a piedi, in e-bike o per la visita al centro storico (per informazioni e iscrizioni contattare il 3687275214)

Ore 11:00 apertura stand produttori

Ore 12:30 apertura stand gastronomici

Nel pomeriggio

Ore 18:00 apertura stand produttori

Ore 19:30 apertura stand gastronomici (menù con degustazione di vini)

Durante la serata musica dei "Seggiano Folk"

Saranno presenti con i loro prodotti le aziende Podere Montale; 8 Ettari; Azienda biologica "Le Vigne"; Olio di Nonno Adamo; Azienda agricola Francesco Monaci; "Ad Meata" brew house; La Bottega; Azienda agricola Niccolini; Amiata i vini del vulcano; Castello di Potentino; Peteglia; Parmoleto; Le Pianore; Azienda agricola Giulio Bonelli; Poggio Stenti; Azienda agricola Chiara Borgoni; Begnardi Vini; Salumeria e macelleria Rosi.

Ha collaborato anche l'associazione "Strada del vino Montecucco e dei sapori d'Amiata".