Grosseto: Nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo torna l'ora legale.



Alle 02:00 del mattino le lancette degli orologi andranno spostate in avanti di un'ora.

Un'ora di sonno in meno per chi ama dormire, ma un'ora di luce in più per sfruttarne al meglio benefici e vantaggi.

L'ora legale terminerà il 29 ottobre, con il ritorno all'ora solare.