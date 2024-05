Nuova Grosseto Barbanella campione provinciale negli Allievi: «Un successo partito da lontano»

Grosseto: La Nuova Grosseto Barbanella ha vinto il campionato provinciale Allievi al termine di un torneo molto combattuto e risolto solamente all’ultima giornata, nello scontro diretto contro il Roselle. Sul campo del Bruno Passalacqua, i giovani allenati da Alessandro Cipriani hanno impattato per 1-1, mantenendo così il punto di vantaggio sulla diretta rivale. «Siamo felici del traguardo raggiunto – spiega il presidente Domenico Lanzano – era nei piani di inizio stagione, ma più in generale della programmazione che avevamo fatto a inizio percorso, sia con l’allenatore che con il gruppo dei 2007.

Nulla avviene per caso e questo campionato vinto ci consente di raccogliere quanto seminato in precedenza. Per la crescita della nostra società è fondamentale tornare a disputare un campionato regionale nella prossima stagione, in una categoria importante come quella degli Allievi». Un successo partito da lontano quindi, con il tecnico Alessandro Cipriani che ha ereditato il gruppo tre anni fa: «Il nostro non è stato un successo estemporaneo – dice il tecnico della Nuova Grosseto Barbanella – ma costruito mattone dopo mattone nel corso di un triennio in cui i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano. Nel discorso prima dell’ultima e decisiva partita, ho detto loro che avevamo già vinto, ancor prima di scendere in campo, perché durante la stagione non ci eravamo mai risparmiati.

Un gruppo sempre presente e disposto a lavorare, in ogni seduta di allenamento». È stato un campionato giocato punto a punto e risolto solo all’ultima giornata, di conseguenza è naturale riavvolgere il nastro di alcuni momenti significativi che hanno deciso la stagione: «Ci siamo confrontati con una squadra molto forte come il Roselle, lottando fino all’ultimo in un torneo a tratti estenuante – precisa Cipriani -. C’erano altre squadre attrezzate, come Atletico Maremma e Pitigliano. Proprio quando siamo riusciti a battere questi ultimi, abbiamo acquisito la consapevolezza di potercela fare. Una vittoria molto sofferta, per 1-0, e se vogliamo anche fortunata. È stato il segnale che potevamo farcela».

Un successo del gruppo dunque, anche se l’affermazione sembra retorica: «È stato davvero così – conclude Cipriani – devo ringraziare i ragazzi, ma anche tutte quelle persone che durante il cammino ci hanno sostenuto senza farci mancare nulla. Dai vertici societari fino ai dirigenti accompagnatori, ci hanno trattato come una squadra professionistica». Questo l’organico degli Allievi della Nuova Grosseto Barbanella, campione provinciale: Alessandro Balassone, Devid Balla, Tommaso Barneschi, Diego Bigoni, Leonardo Bracalari, Davide Califano, Giacomo Canuti, Marco Capitale, Alessandro Ceci, Marco Corsini, Emiliano Crispino, Andrea Esposito, Vincenzo Esposito, Lorenzo Galli, Niccolò Gargani, Lorenzo Giochi, Giulio Guidarini, Matteo Minucci, Geraldinjo Nika, Michele Pinotti, Giacomo Quinti, Davide Recupero, Alessio Ricchi, Samuel Rubegni, Lucio Severini, Federico Solari, Niccolò Tortora, Giulio Venturelli, Davide Vergari. Allenatore: Alessandro Cipriani. Collaboratore tecnico: Federico Vichi. Dirigenti accompagnatori: Carmelo Recupero, Gianfranco Esposito, Francesco Ceci, Dario Venturelli.