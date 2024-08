Torna InspirAzioni, il campus per bambini da 6 a 10 anni

La seconda edizione dei laboratori è in programma dal 2 al 13 settembre: da quest’anno il progetto si inserisce nell’iniziativa della Regione Toscana e con il Polo Le Clarisse e il Museo di storia naturale, c’è anche il Maam. Ecco tutte le informazioni



Grosseto: Arte, natura, storia ma soprattutto tanto divertimento prima che inizino gli impegni scolastici. Torna per il secondo anno consecutivo InspirAzioni, il campus multidisciplinare di Fondazione Grosseto Cultura per bambini da 6 a 10 anni, e torna con tante novità. La prima è che l’iniziativa è stata inserita nel progetto promosso dalla Regione Toscana per i Musei regionali “S-Passo al Museo” e la seconda è che dal 2024 si unisce una nuova location, il Museo archeologico e d’arte della Maremma (Maam), che ospiterà i piccoli insieme al Polo Culturale Le Clarisse e al Museo di storia naturale della Maremma. Come lo scorso anno ad organizzare il campus è Rama con la collaborazione degli operatori museali delle cooperative PromoCultura e MaremMagica e nasce per permettere ai più piccoli di divertirsi e imparare attraverso tanti laboratori dedicati ad aspetti differenti.

Il programma prevede 10 laboratori da lunedì 2 a venerdì 13 settembre, dalle ore 8 alle ore 13.30, aperti a un massimo di 20 partecipanti ciascuno. Per partecipare è necessario iscriversi entro mercoledì 28 agosto inviando una mail a inspirazionicampus@gmail.com.

Le modalità di partecipazione sono due: 5 giorni a 150 euro, 10 giorni a 285 euro. Per i genitori che iscriveranno più figli verrà applicato uno sconto del 15% sui pacchetti e il 10% di sconto è invece riservato ai soci Coop. I partecipanti avranno in omaggio uno zainetto con i loghi dei musei.

«Come Amministrazione comunale stiamo lavorando da tempo per mettere a sistema l’offerta culturale della città – spiega l’assessore alla Cultura Luca Agresti –: il campus Inspirazioni è un esempio della sinergia tra i nostri musei, un progetto importante che pone le basi per altre collaborazioni future in merito appunto alle attività didattiche, e non solo. Sono soddisfatto dell’andamento dei musei in termini di visite e di attività promosse: l’offerta culturale di Grosseto in questi ultimi anni ha fatto grandi passi avanti e le nostre proposte sono sempre di alto livello, richiamando così molti utenti, con particolare attenzione alle nuove generazioni che entrano nei nostri musei grazie ad iniziative studiate appositamente per catturare il loro interesse».

«Stiamo lavorando molto per far conoscere i nostri musei alle nuove generazioni, in particolare ai bambini – dichiara Giovanni Tombari, presidente di Fondazione Grosseto Cultura –. Abbiamo sperimentato nel 2023 quest’iniziativa ed è stata un successo: i piccoli entrano in museo e si divertono a scoprire ogni aspetto che lo caratterizza grazie anche agli operatori che riescono a coinvolgere loro in attività adatte alla loro età. Quest’anno diamo il benvenuto al Maam che si unisce al nostro progetto. Voglio ringraziare Rama per il supporto che dà alla Fondazione».

«Sono ormai anni che proponiamo campus settembrini per i bambini della città – dice Luca Giannini, direttore del Maam –. Conosciamo quindi bene l’importanza di questi eventi che non sono soltanto ludici ma formativi. Non appena Fondazione Grosseto Cultura ci ha proposto di collaborare con loro alla realizzazione di un campus congiunto che vede protagonisti tutti e tre i musei cittadini ho subito accettato, trovando l’idea stimolante. Ringrazio sentitamente Rama per l’organizzazione di un evento così importante».

«Siamo molto felici che InspirAzioni sia arrivato alla sua seconda edizione con un’offerta culturale ampliata - commenta Guido Delmirani, presidente di Rama -. La partecipazione del Museo di archeologia e d’arte della Maremma, insieme al Museo di storia naturale e del Polo culturale delle Clarisse, è un passo in più verso la realizzazione di un progetto corale che permetterà ai bambini non solo di imparare divertendosi, ma anche di vivere l’offerta culturale del centro storico in modo completamente nuovo».