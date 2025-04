Torna "Il salotto della salute", secondo incontro dedicato alla pelle

Un nuovo evento per la serie “Il Salotto della Salute – Pomeriggi di prevenzione”, un’iniziativa promossa da LILT Grosseto per diffondere consapevolezza e promuovere il benessere attraverso la prevenzione.

Grosseto: Il tema del secondo incontro sarà "Un abito per la pelle", un approfondimento sulla salute cutanea a cura del Dott. Roberto Cavagna, dermatologo. La pelle è il nostro primo scudo contro le aggressioni esterne: imparare a prendersene cura nel modo corretto è fondamentale per prevenire disturbi e riconoscere eventuali segnali di allarme.

I tumori della cute sono in continuo aumento nella popolazione, negli ultimi dieci anni sono diventati i più frequenti fra i giovani. Le neoplasie più riscontrate sono tre: il carcinoma basocellulare o basalioma, il carcinoma spinocellulare o squamo cellulare e il melanoma, che, pur essendo meno frequente dei primi due, è il più pericoloso.

I primi sono direttamente correlati all’esposizione solare, si verificano spesso nelle zone più esposte, per esempio il capo, le mani, le gambe o la schiena. Il melanoma, anche esso correlato in parte alla radiazione solare, può essere letale se non diagnosticato precocemente e può svilupparsi a partire dalla pelle integra oppure da un neo preesistente. Nell’adulto, segnali importanti possono essere la comparsa di un neo “nuovo”, scuro, variegato o rossastro, oppure un cambiamento di un neo presente da tempo.

I principali fattori di rischio dei tumori della pelle sono: esposizione ai raggi solari e frequente uso di lampade abbronzanti, l'età (a maggior rischio l’età infantile e adolescenziale), la familiarità, la pelle chiara, capelli biondi o rossi e anche la presenza di tanti nei (più di 50) e lentiggini

Presso la sede LILT Provinciale di Grosseto sono disponibili medici specialisti nella diagnosi dei tumori cutanei. La visita, assolutamente indolore, consiste in una valutazione di tutta la pelle e viene effettuata con l’ausilio del dermatoscopio, che permette di vedere caratteristiche di un neo non visibili a occhio nudo.

L’evento si svolge con il patrocinio del COeSO Società della Salute, Ente che da sempre sostiene la prevenzione e la promozione della salute sul territorio.

Un ringraziamento speciale va a Enegan, che con sensibilità e attenzione al tema della prevenzione ha scelto di ospitare l’evento nella propria sede, sostenendo le attività di LILT Grosseto e condividendone l’importante missione di tutela della salute.

"Il Salotto della Salute nasce per creare occasioni di incontro e approfondimento su temi fondamentali per il nostro benessere. Dopo il successo del primo appuntamento, siamo felici di proseguire con un tema di grande importanza come la salute della pelle. Ringraziamo Enegan per l’ospitalità e il continuo supporto alla nostra missione di prevenzione." – Barbara Ciacci, Consigliere LILT Grosseto.

"La prevenzione è l’arma più efficace che abbiamo a disposizione. Con questi incontri vogliamo offrire alla comunità strumenti utili per prendersi cura della propria salute in modo consapevole. LILT Grosseto è impegnata ogni giorno in questa direzione e siamo orgogliosi di poter contare sulla collaborazione di partner sensibili come Enegan, FAP ACLI e sul sostegno di enti importanti come il COeSO." – Barbara Bricca, Direttore di LILT Provincia di Grosseto.

L’incontro è aperto a tutti, a ingresso libero. Un’occasione preziosa per approfondire un tema di grande rilevanza e ricevere consigli utili da un esperto; Vi aspettiamo per un pomeriggio all’insegna della consapevolezza e della prevenzione!

Per iscrizioni alla informazioni rivolgersi alla segreteria della Lilt Grosseto telefonando al numero 0564-453261 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00.