Il consiglio comunale di Castiglione della Pescaia approva il Rendiconto di gestione 2024

Castiglione della Pescaia: «Il rendiconto di gestione che andiamo ad approvare è un documento di sintesi che serve essenzialmente ad informare il Consiglio, e quindi i cittadini, sul corretto utilizzo delle risorse a disposizione ea valutare i risultati della gestione economica. Quindi se da un lato è una fase tecnica, fatta di numeri e di cifre, dall'altro rappresenta un documento di contenuto fortemente politico che il Consiglio deve valutare ed approvare». Così l' Assessore al bilancio Susanna Lorenzini presenta l'Approvazione del Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2024 portata in Consiglio comunale il 30 aprile.

Nella sua relazione l'assessore ha voluto focalizzare l'attenzione sulle cose più importanti fatte nell'anno 2024, sul lavoro concreto dell'amministrazione al di là dei numeri.

Il 2024 chiude per il Comune di Castiglione della Pescaia con un avanzo in Tesoreria di circa 5 milioni di euro in più rispetto a fine 2023. Le maggiori riscossioni hanno riguardato sia le entrate tributarie, sia quelle extratributarie. Da evidenziare i maggiori incassi per quasi 1 milione e 800 mila euro registrati tra le entrate di capitale, quelle che finanziano la spesa di investimento, e quasi 1 milione e 300 mila euro di residui attivi.

Le quote di avanzo scaturite da questo rendiconto 2024 saranno oggetto di una prossima variazione di bilancio per applicarne una parte coerente utile all'avvio di iniziative e progetti che l'Amministrazione ritiene prioritari.

«Al di là dei meri numeri – continua Lorenzini -, che comunque evidenziano una gestione virtuosa, vorrei mettere in evidenza le numerose attività realizzate o avviate nel 2024.

Per quanto riguarda il sociale , ad esempio, l'ente ha fatto uno sforzo per integrare le risorse già stanziate in sede di previsione per gli affitti , a fronte di minori trasferimenti, destinando risorse proprie per oltre 90 mila euro che sono andate a coprire le sempre maggiori richieste di contributi. Sono stato accontentate 38 famiglie di residenti con un contributo massimo a famiglia di 2745 euro annuali, naturalmente calcolato in base all'Isee. Sono stati dati bonus spesa, bonus Gpl, abbiamo implementato con risorse proprie i pacchetti scuola, siamo intervenuti per il rimborso delle spese di trasporto e di abbonamenti destinati agli studenti, anche agli universitari, abbiamo dato il consueto contributo al nostro Istituto Comprensivo per le spese di funzionamento e per i progetti, contributi per sostegno all'handicap che vanno ad aggiungersi a quelli dovuti per legge per aiutare nel percorso scolastico i ragazzi in difficoltà, copriamo con risorse proprie il servizio di accompagnamento sugli scuolabus, abbiamo ripreso la gestione diretta del servizio estivo per minori, abbiamo erogato buoni sport a 40 famiglie, e dato contributi alle varie associazioni del territorio. Per l'emergenza abitativa paghiamo un canone di locazione di 38.500 euro che dà respiro a 9 famiglie. Destiniamo più di 20 mila euro alla gestione della green beach, che è il fiore all'occhiello del nostro comune sul piano dell'accessibilità. Quest'anno, in accordo con l'associazione Ali sul Mare, abbiamo messo in gioco un progetto, spazio inclusione, finanziato in parte anche da CRF, che prevede per i bambini e per i ragazzi, nei locali della Fattoria delle Anatre, momenti di gioco e momenti per fare compiti insieme. Un progetto importante è stato la realizzazione dei Punti di Facilitazione Digitale, per il quale abbiamo intercettato fondi PNRR, uno sportello per aiutare gratuitamente tutti i cittadini ad utilizzare i servizi e le tecnologie digitali.

Per quanto riguarda le opere pubbliche abbiamo provveduto alla riqualificazione energetica della Casa Rossa, abbiamo completato i lavori e reso pienamente efficiente la Farmacia, provveduto al restyling del Lungomare, abbiamo iniziato i lavori di manutenzione straordinaria del Cimitero, abbiamo lavorato a progetti importanti come la riqualificazione energetica delle scuole Medie, è fatta stata la gara ei lavori di riprofilatura della spiaggia a Rocchette, sono stati affidati i lavori del Progetto Costa per il ripascimento della spiaggia dal bagno Granchio a Punta Capezzolo, è stato anche trascinato l'imbocco del porto e della Darsena, sempre al porto è stato realizzato un progetto per l'accessibilità. Abbiamo fatto il monitoraggio e censiti tutti i Ponti e Viadotti per verificarne la stabilità.

Tante le opere fatte o messe in campo sulle frazioni , Punta Ala, Buriano dove sono state regimate le acque chiare con un intervento sulla Panoramica, a Tirli dove è in fase di conclusione il progetto di comunità BETA, ea Vetulonia dove è stata completata la sostituzione dell'illuminazione pubblica. Le frazioni sono state curate in modo costante con sfalci periodici e manutenzioni ordinarie.

Dal lato urbanistico sono stati approvati piani attuativi e varianti al RU, è stato predisposto il nuovo Piano degli Arenili, da poco approvato, e lavorato agli aggiornamenti di tutti quegli strumenti che porteranno alla prossima adozione del Piano Strutturale.

Tanti sono stati gli interventi promossi nel settore turistico , impegnando le entrate da Imposta di soggiorno per eventi e manifestazioni».

«Tutti coloro che sono seduti a questo tavolo – conclude l'assessore Lorenzini – hanno potuto analizzare, controllare e verificare i numeri e le cifre del documento che è stato consegnato nei tempi utili per il suo studio. Ringrazio la dottoressa Tasselli, responsabile del servizio Ragioneria, per il competente e curato lavoro che porta avanti con tutti gli altri dipendenti».